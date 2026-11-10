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出版：2026-Nov-10 17:00
更新：2026-Nov-10 17:00

寶礦力水特大派160張叱咤門票！ 買滿$30+ 1步驟即可抽獎

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Nose 06

每年樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將開鑼！一向支持本地音樂的寶礦力水特電解質水 ion water將會送出160張《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。粉絲只須買 ion water 及寶礦力水特產品滿$30，再完成1個簡單步驟，即可參加抽獎，贏走2張叱咤門票。每位參加者參加次數不限，得獎名額共80個，買得愈多，中獎機會愈大，各位不妨一試！

KV 寶礦力水特電解質水ion water 輕音樂の日常｜廣東歌「我攬你」 請你親臨現場睇叱咤2026

寶礦力水特送出160張叱咤門票

滿額+註冊會員 即可抽獎贏走門票！

即日起至12 月 12 日（星期六）期間，粉絲在指定銷售點購買任何正貨ion water及寶礦力水特產品滿$30或以上，下載全新會員計劃「Pocari Sweat Club」手機應用程式並註冊成為會員，最後於12 月 13 日（星期日）晚上 11 時 59 分或之前在活動頁面上載有效正本收據及登記相關資料，即可參與抽獎，免費贏走2張叱咤門票。

活動詳情

活動日期

指定購買正貨ion water及寶礦力水特產品日期：

2026年11日7日（星期六）至2026年12月12日（星期六）

截止登記抽獎日期：

2026年12月13（星期日）晚上11時59分

指定銷售點

包括但不限於以下商戶：

 

超級市場

·         3hreesixty

·         AEON（永旺百貨）

·         APITA

·         city'super

·         FOOD PARC

·         FUSION

·         GREAT FOOD HALL

·         International

·         MARKET PLACE

·         Oliver's The Delicatessen

·         PARKnSHOP（百佳超級市場）

·         TASTE

·         UNY生活創庫

·         Wellcome（惠康超級市場）

·         Wellcome Fresh

 

便利店

·         7-Eleven便利店

·         Circle K便利店

 

網購平台

·         PNS Online（PNS網購）

·         Wellcome Online（惠康網店） 

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