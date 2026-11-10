寶礦力水特大派160張叱咤門票！ 買滿$30+ 1步驟即可抽獎

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活動詳情
活動日期
指定購買正貨ion water及寶礦力水特產品日期：
2026年11日7日（星期六）至2026年12月12日（星期六）
截止登記抽獎日期：
2026年12月13（星期日）晚上11時59分
指定銷售點
包括但不限於以下商戶：
超級市場
· 3hreesixty
· AEON（永旺百貨）
· APITA
· city'super
· FOOD PARC
· FUSION
· GREAT FOOD HALL
· International
· MARKET PLACE
· Oliver's The Delicatessen
· PARKnSHOP（百佳超級市場）
· TASTE
· UNY生活創庫
· Wellcome（惠康超級市場）
· Wellcome Fresh
便利店
· 7-Eleven便利店
· Circle K便利店
網購平台
· PNS Online（PNS網購）
· Wellcome Online（惠康網店）