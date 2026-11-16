聖誕倒數月曆2026｜美編開箱 JOYCE Beauty 26件美容精品總值逾$14,000

多年來，JOYCE Beauty一直以獨到選品眼光聞名，不但引進享譽國際的美容品牌，亦持續發掘具潛力的獨立品牌及新銳名字。今年聖誕倒數月曆更帶來一系列護膚、秀髮護理到居家香氛產品給大家。

JOYCE Beauty今年推出全新《JOYCE BEAUTY ADVENT CALENDAR 2026》，將多年來從世界各地搜羅的護膚、美髮及生活美學品牌匯聚於一個限量禮盒之中，以「黛綠林間（The Emerald Canopy）」為主題，透過26份驚喜陪伴大家迎接聖誕。

禮盒內共收錄26件精選作品，包括9件正裝產品、15件旅行裝及體驗裝，以及2件專為今次月曆特別設計的陶瓷精品。產品包括肌膚護理、頭髮及頭皮護理、深層修護，以及身心療癒類別，零售價為$4,990，產品總參考零售價值高達$14,380。

全新聖誕月曆採用雙層禮盒設計，配以四個可重複使用的絲絨收納袋，整體以森林意象為靈感，充滿節日儀式感。

來到第二週，重點延伸至秀髮及頭皮保養。月曆精選Philip B、Oribe及SACHAJUAN等專業護髮品牌產品，同時加入Elizabeta Zefi Hair Growth Detox Serum等針對頭皮健康的護理選擇，從根源照顧髮絲狀態。

踏入倒數旅程第一週，焦點放在日常護膚程序，從潔面、補濕、防曬到眼周護理，為肌膚建立穩固基礎。當中包括RéVive Intensité Volumizing Eye Cream、111SKIN Eye Lift Gel NAC Y²及Natura Bissé C+C Vitamin SPF50 Dry Touch Sunscreen Fluid等人氣產品，讓肌膚以最佳狀態迎接佳節。

距離聖誕愈來愈近，肌膚亦需要更密集的修護。第三週集合多款高效精華與前導產品，包括111SKIN Repair Serum NAC Y²、Augustinus Bader The Serum、Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum及Decree Preparatory Mist等，為肌膚注入充足養分。

第四週：由美容延伸至生活美學

最後一週則將焦點帶到身心享受之上。Evolve Organic Beauty的手部、身體及唇部護理產品，讓日常護理變成舒緩放鬆的儀式，而最後揭曉的驚喜更將美容體驗延伸至家居空間。

本地陶瓷創作加持 為聖誕添上一份溫暖

除了來自世界各地的美容品牌產品外，今次月曆另一亮點是在地創作元素。JOYCE Beauty特別邀請本地陶瓷藝術家合作，打造專屬陶瓷燭杯及陶瓷火柴盒，象徵品牌將全球美妍視野帶回香港生活日常。