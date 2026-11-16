Crocs新鞋款迎聖誕！毛絨鞋、Hello Kitty月曆、Pokémon聯乘一次看

毛絨系列升級登場 兼顧保暖與時尚感

Crocs 今個冬季主打毛絨鞋款，並邀請荷里活演員兼創作歌手 Mckenna Grace 擔任全球品牌代言人，以輕鬆自然的生活態度演繹品牌舒適隨性的穿搭哲學。當中，全新 Unfurgettable Clog 採用仿麂皮鞋面，配搭人造毛絨內裡、鞋領及後跟帶設計，帶來溫暖舒適的穿著體驗，同時保留冬日造型感。鞋款搭載 Croslite™ 外底及包覆式鞋墊，並於後跟帶設有 Jibbitz™ 鞋飾孔位，方便自由展現個人風格。

同系列的 Unfurgettable Platform Clog 則加入 41mm 厚底設計，兼顧增高效果與舒適腳感；Platform Fleece Lined Gem Clog 採用抓毛細節及金屬寶石裝飾後跟帶，為冬季穿搭增添精緻感。品牌人氣厚底鞋 Bae Clog 亦換上全新冬季版本，Bae Lined Clog 採用 Dual Crocs Comfort™ 雙重舒適核心技術，結合毛絨內裡與柔軟後跟帶，提供更佳包覆感；而 Bae Lined Metal Minis Clog 則以固定式金屬星星點綴鞋身，為整體造型增添個性與時尚氣息。