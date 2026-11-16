Crocs新鞋款迎聖誕！毛絨鞋、Hello Kitty月曆、Pokémon聯乘一次看

踏入年末送禮旺季，休閒鞋履品牌 Crocs 以「經典IP聯乘」及「冬日保暖美學」為主題推出多個全新系列。除了帶來多款毛絨鞋履應對秋冬天氣，更聯手 Pokémon 與 Sanrio Hello Kitty & Friends 推出新作，結合收藏價值與潮流設計，為假日造型及節日送禮提供更多選擇。
毛絨系列升級登場 兼顧保暖與時尚感
Crocs 今個冬季主打毛絨鞋款，並邀請荷里活演員兼創作歌手 Mckenna Grace 擔任全球品牌代言人，以輕鬆自然的生活態度演繹品牌舒適隨性的穿搭哲學。當中，全新 Unfurgettable Clog 採用仿麂皮鞋面，配搭人造毛絨內裡、鞋領及後跟帶設計，帶來溫暖舒適的穿著體驗，同時保留冬日造型感。鞋款搭載 Croslite™ 外底及包覆式鞋墊，並於後跟帶設有 Jibbitz™ 鞋飾孔位，方便自由展現個人風格。
同系列的 Unfurgettable Platform Clog 則加入 41mm 厚底設計，兼顧增高效果與舒適腳感；Platform Fleece Lined Gem Clog 採用抓毛細節及金屬寶石裝飾後跟帶，為冬季穿搭增添精緻感。品牌人氣厚底鞋 Bae Clog 亦換上全新冬季版本，Bae Lined Clog 採用 Dual Crocs Comfort™ 雙重舒適核心技術，結合毛絨內裡與柔軟後跟帶，提供更佳包覆感；而 Bae Lined Metal Minis Clog 則以固定式金屬星星點綴鞋身，為整體造型增添個性與時尚氣息。
Crocs x Pokémon第二彈登場 三大人氣角色化身鞋款主角
為慶祝 Pokémon 30周年，Crocs 再度攜手 Pokémon 推出全新聯乘系列，將比卡超、耿鬼及波波球三位人氣角色融入經典鞋款設計之中，以立體角色頭像作為最大亮點，喚起不同世代粉絲的童年回憶。當中，Pokémon Pikachu Classic Clog 以比卡超立體頭像結合閃電圖案鞋底及精靈球元素，充滿活力與辨識度；Pokémon Gengar Classic Clog 則透過耿鬼招牌笑容及暗影印花細節，展現神秘又玩味的一面。至於 Pokémon Jigglypuff Classic Platform Clog，則以粉嫩配色搭配41mm厚底設計，鞋側加入催眠音符圖案，呼應波波球的經典特色，散發甜美可愛風格。系列同時提供成人及童裝尺碼，讓不同年齡層的 Pokémon 粉絲都能以喜愛角色打造個人化造型。
Hello Kitty與好友齊集 夢幻鞋款充滿節日氣氛
除了 Pokémon 系列外，Crocs 亦再度攜手 Sanrio 推出 Hello Kitty & Friends 聯乘系列。今次除了 Hello Kitty 外，My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Pochacco 及 Pompompurin 等人氣角色亦同步登場。
全新 Hello Kitty & Friends Lace Classic Clog 提供成人、小童及幼童尺寸。成人款配上緞面蝴蝶結綁帶設計，童裝款則加入立體蝴蝶結細節。每對鞋均附有 Hello Kitty 與五位好友專屬 Jibbitz™ 鞋飾，方便自由組合個人化造型。另一款 Hello Kitty & Friends Classic Scuff 則以拖鞋輪廓結合角色元素，配搭品牌標誌性的 Croslite™ 鞋底設計，兼顧家居及外出穿搭需要。
Sanrio聖誕倒數月曆同步登場
為迎接聖誕節，品牌亦推出 Crocs x Sanrio 聖誕倒數月曆。月曆內收藏 25 款 Hello Kitty & Friends 限定 Jibbitz™ 鞋飾，包括立體角色款、毛絨設計及多款收藏級配件，為粉絲增添拆禮物的節日驚喜。