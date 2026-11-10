7-Eleven App兩周年 WeChat Pay HK領券即減$20！ 到店自取買早餐/常餐送5粒燒賣

7-Eleven App迎來2歲生日！11月11日起，7仔推出連串APP限定著數優惠，除了WeChat Pay HK $20優惠券，更有「到店自取」免費加碼，購買7仔食檔早餐或常餐，即送5粒燒賣，各位7仔粉絲萬勿錯過。

7-Eleven App推出連串超值優惠，與粉絲共賀2歲生日。11月11日至11月24日期間，顧客只需點擊7-Eleven App 內宣傳橫幅，系統將自動跳轉至WeChat Pay HK /微信支付領取專屬$20優惠券。無論是零食飲品，抑或是超值套票，顧客於7-Eleven App消費滿$70，即可使用優惠券，錯過可惜。

到店自取7仔食檔早餐/常餐 即送5粒燒賣

7仔食檔「到店自取」優惠同步登場，為習慣分秒必爭的香港人賺盡著數。11月11日至11月17日期間，顧客透過「到店自取」購買7仔食檔早餐或常餐，即送港式燒賣5粒，當中更可選擇譚仔三哥口水汁燒賣，以相同價錢，嘆盡多款滋味。

$10嘆即磨咖啡！

除此之外，7仔自家品牌產品套票及7仔預購亦推出多重優惠。11月11日至12月31日期間，顧客只需$100，即可入手7CAFÉ 即磨咖啡套票，每杯低至$10；雞髀套票僅需$110/5件，低至每件$22。7仔預購多款人氣健康產品，亦以優惠價換購，不妨把握機會。