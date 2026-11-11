長腳蟹2026｜全港掀起長腳蟹劈價戰！ 連鎖酒家/餐廳/酒店優惠合集 低至$168/斤、蟹腳無限任食！（持續更新）

鍾情吃蟹的蟹迷可能已經留意到，香港「長腳蟹劈價戰」正式進入白熱化階段！不只街坊街里熟知的連鎖酒樓，連走中高檔路線的餐飲集團也紛紛推出破底價折扣吸引饕客，最平竟然低至$168/斤！《am730》副刊組特別為大家整合各家連鎖酒家、餐廳、酒店最新長腳蟹優惠，即睇詳情與條款！

長腳蟹 2026 ｜海港酒家：震撼全港！細阿拉斯加長腳蟹乸低至 $168/ 斤 說到長腳蟹優惠「始祖」，海港飲食集團必定榜上有名！最新優惠細阿拉斯加長腳蟹乸低至$168/斤，若較多人一同享用或想品嘗肉質更厚實的大長腳蟹，亦只是$188/斤。海港酒家標榜每隻阿拉斯加長腳蟹均是天天新鮮直送，鮮美又抵食，優惠11月2日起於全線分店適用，難怪晚市幾乎每桌必點！ 注意條款：只限堂食散座，外賣或廳房每斤需額外加收$40。堂食另收茶芥及加一服務費。所有優惠蟹款數量有限，售完即止。 訂座熱線：3516 8200

長腳蟹 2026 ｜稻香集團：晚市堂食限定激減至 $188/ 斤 稻香集團亦「出招」，推出「深海直送長腳蟹」優惠，原價$338/斤，激減$150至$188/斤！不過優惠似乎只適合早收工、早吃晚飯的家庭及街坊。 注意事項：優惠僅限於晚上5時至8時30分的晚市散座堂食使用。外賣或廳房價格將按$238/斤計算。此優惠不可與其他推廣同時使用，並於指定分店限量供應。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜茶皇殿： $188/ 斤 海鮮池現場即揀即撈即秤 茶皇殿阿拉斯加長腳蟹同樣由原價$338/斤降價至$188/斤。茶皇殿主打長腳蟹每日鮮活空運抵港，設海鮮池讓食客現場即揀即撈即秤，店家更強調每隻長腳蟹均重達3斤半或以上，保證蟹腳粗壯、肉質厚實！ 注意事項：茶皇殿土瓜灣分店售價$198/斤。外賣或升級廳房每斤需額外加收$40。 另外，茶皇殿即日起亦聯乘JEZZ點子生活推出「阿拉斯加乳豬海陸空盛宴」，透過JEZZ 點子生活優惠平台預訂或搶購獨家優惠，可低至5折享用阿拉斯加蟹盛宴，茶皇殿各分店適用。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜福苑集團：全線同步 $188/ 斤 晚市 6 時起供應 即日起，福苑集團旗下多間分店同步推出阿拉斯加長腳蟹快閃優惠，均一價只需$188/斤，晚市6時起供應。長腳蟹主打肉質飽滿彈牙、多汁鮮甜，再加配其他小菜，晚餐夠晒豐富滋味！ 注意事項：只限堂食，需另收加一服務費。優惠期及數量有限，敬請提前預訂。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜利東集團： 5 斤以上推廣價 $298/ 斤 午市孖寶套餐 $1,288 起歎片皮鴨 / 羊腩煲 利東集團阿拉斯加長腳蟹5斤以上推廣價$298/斤，更不用等晚市，午市已可享用孖寶套餐：古法羊腩煲（1份）（送蔬菜1份）配阿拉斯加長腳蟹（1隻）（約4斤）孖寶價$1,388/份；京典片皮鴨（1份）配阿拉斯加長腳蟹（1隻）（約4斤）孖寶價$1,288/份。 注意事項：中午11時30分開始供應，另收加一服務費。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜百好飲食集團：全線分店 $188/ 斤 中午 11 時起全日供應 即日起，百好飲食集團全線分店阿拉斯加長腳蟹只需$188/斤，更早至中午11時起全日供應。另外，食客亦可選擇加工長腳蟹，酒樓提供「陳年花雕蛋白蒸蟹身」、「椒鹽或薑蔥焗蟹腳」或「鮮香蟹蓋炒飯」等食法，每款另加$100/隻。 注意條款：只限堂食散座，外賣或廳房每斤需額外加收$40。堂食須另收取茶位費及加一服務費。食品如有售價變更及停售恕不另行通知，優惠受條款及細則約束。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜美心中菜：堂食 $268/ 斤 外賣自取同樣有優惠 美心中菜標榜長腳蟹貨源來自白令海峽純淨冰冷海域，空運直送抵港，肉質厚實飽滿，鮮甜細嫩。即日起，清蒸阿拉斯加長腳蟹堂食優惠價$268/斤，外賣自取同樣可享優惠價$298/斤。食客亦可以$98起，升級一蟹多食：「雞油花雕蒸蟹」、「長腳蟹汁炆伊麵」或「長腳蟹籽炒飯」。推廣適用於全綫美心皇宮、全綫翠園、全綫八月花、映月樓及翠玉軒之堂食及外賣自取。 注意條款：敬請預先訂座，堂食須另收以優惠價計算的加一服務費、茶位費及前菜費。 分店詳情：>按此<

長腳蟹 2026 ｜金苑酒家：原隻 4 斤長腳蟹海鮮孖寶 $898 起 午市晚市同步供應 位於旺角胡社生行的金苑酒家推出冬季孖寶抵食組合，4個組合套餐中有3個都可享用約4斤原隻清蒸阿拉斯加長腳蟹，份量十足，而且午市及晚市同步供應。 組合A：【阿拉斯加長腳蟹（原隻清蒸）+ 得米脆皮皇子豬（一隻）】$998

組合B：【阿拉斯加長腳蟹（原隻清蒸）+ 北京片皮鴨兩食】$898

組合D：【阿拉斯加長腳蟹（原隻清蒸） + 澳洲花龍蝦（約1斤2兩，上湯焗送伊麵底）】$998 注意條款：部份組合優惠需4位或6位以上享用。供應時間由午市12時至晚市9時。優惠只限堂食，另收午市芥/晚市芥，酸菜及加一服務費，優惠期至另行通知。 地址：九龍旺角彌敦道655號 胡社生行4樓（旺角港鐵站E1出口右側） 訂座熱線：2152 1108