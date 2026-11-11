海港城60周年！ 復刻40米長三層高聖誕火車站 消費滿$60即抽總值逾600萬獎品

承載無數歡聚時光的海港城迎接60周年！今個聖誕，海港城帶來「Christmas Togetherness」，除了推出連串優惠獎賞，向粉絲大派總值逾600萬元禮品，更打造40米長、三層高的復刻聖誕火車站，配合定時駛出的機動式火車，絕對成為今年聖誕的打卡熱點。

海港城首次推出海運大廈聖誕佈置慈善義賣，公眾可慈善換購方式收藏「Harbour Citizen」立體熊仔公仔，收益全數撥捐香港血癌基金，為節日添上暖意。

每年海港城的聖誕裝飾，絕對成為全城熱門打卡位。踏入60周年，商場以殿堂級設計的火車站大堂為設計靈感，帶來全長40米、採用三層立體設計的復刻火車站大堂。裝置融入寓意幸運與祝福的四葉草圖案，以及華麗聖誕樹與聖誕老人公仔，極具聖誕氣氛。裝置頂部設有機動式火車定時駛出，各位不妨注意。

買滿$60 即有機會帶走鑽石首飾

另一焦點「HARBOUR 60幸運賞」同樣不能錯過。商場攜手10個本地品牌推出抽獎活動，包括駱駝牌、Grocery、Yasaki及Tarmac Works等。活動每周送出1,966份紀念禮品限量版周年紀念珍品，總值超過600萬，獎品包括鑽石首飾、1:64比例模型車連海運停車場場景、海港城60周年主視覺設計保溫瓶及限定T-shirt和海港城 × GEA限量鑑定卡等。

粉絲只須登記成為Harbour Cityzen會員，於海運大廈地下中庭活動地點出示有效抽獎電子證，追蹤海港城指定社交媒體帳號，並出示同日單一商戶消費滿$60或以上的即日收據，即可參加抽獎，分分鐘贏走大獎鑽石首飾！