承載無數歡聚時光的海港城迎接60周年！今個聖誕，海港城帶來「Christmas Togetherness」，除了推出連串優惠獎賞，向粉絲大派總值逾600萬元禮品，更打造40米長、三層高的復刻聖誕火車站，配合定時駛出的機動式火車，絕對成為今年聖誕的打卡熱點。
必影40米長、三層高聖誕火車站大堂！
每年海港城的聖誕裝飾，絕對成為全城熱門打卡位。踏入60周年，商場以殿堂級設計的火車站大堂為設計靈感，帶來全長40米、採用三層立體設計的復刻火車站大堂。裝置融入寓意幸運與祝福的四葉草圖案，以及華麗聖誕樹與聖誕老人公仔，極具聖誕氣氛。裝置頂部設有機動式火車定時駛出，各位不妨注意。
海港城首次推出海運大廈聖誕佈置慈善義賣，公眾可慈善換購方式收藏「Harbour Citizen」立體熊仔公仔，收益全數撥捐香港血癌基金，為節日添上暖意。
買滿$60 即有機會帶走鑽石首飾
另一焦點「HARBOUR 60幸運賞」同樣不能錯過。商場攜手10個本地品牌推出抽獎活動，包括駱駝牌、Grocery、Yasaki及Tarmac Works等。活動每周送出1,966份紀念禮品限量版周年紀念珍品，總值超過600萬，獎品包括鑽石首飾、1:64比例模型車連海運停車場場景、海港城60周年主視覺設計保溫瓶及限定T-shirt和海港城 × GEA限量鑑定卡等。
粉絲只須登記成為Harbour Cityzen會員，於海運大廈地下中庭活動地點出示有效抽獎電子證，追蹤海港城指定社交媒體帳號，並出示同日單一商戶消費滿$60或以上的即日收據，即可參加抽獎，分分鐘贏走大獎鑽石首飾！
訪客亦可即場挑戰海港城60周年急口令，只要於15秒內成功讀出指定急口令，即可獲贈海港城60周年紀念版月曆。
$60帶走經典聯乘精品
海港城曾經與多位藝術家和品牌合作，推出連串精美產品，承載無限回憶。公眾可以$60換購一件海港城歷年與不同藝術家及品牌聯乘設計的經典精品，重溫當年創意。位於海運大廈地下中庭的「Zoda自拍亭」同時設有周年限定相框。想免費體驗自拍機？活動期間，只須兩至四位同行人士年齡總和達60歲或以上，出示有效身份證明文件，並追蹤海港城指定社交媒體帳號，即可免費拍攝，留下特別回憶。
與此同時，場內多間商戶推出四大限定優惠：
1. $1,966限定套餐／產品：多間商户推出以1966年為靈感的限定套餐或產品套裝，呼應海運大廈啟航之年；
2. 消費滿$1,966之贈品：於指定商户消費滿HK$1,966，即可獲贈精美禮品；
3. 60份限定禮遇：指定商户送出60份限定購物禮遇，數量珍貴，先到先得；
4. $60驚喜價：多款人氣商品以HK$60驚喜價即可加購入手
Christmas Togetherness@ 海港城
日期：2026年11月19日至 2027年1月3日
地點：海運大廈露天廣場、海運大廈地下中庭