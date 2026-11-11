半島漁港晚市堂食優惠 $1歎每日新鮮出爐燒味三選一 至尊燒鵝/BB乳豬/海南文昌雞

香港外出晚飯，$1可以食到啲咩？由即日起，半島漁港送上超值晚市驚喜！逢星期一至五晚市堂食，只需$1震撼價，即可從三款每日新鮮出爐的皇牌燒味中任選一款，為晚餐豐盛加餸。

每日新鮮燒製皇牌燒味，現在可以$1三選一品嘗，當中的「至尊燒鵝」，嚴選肥瘦適中靚鵝燒製，外皮烤得金黃油亮、一咬香脆。內裡鵝肉鎖緊肉汁，入口甘香濃郁，每一啖都齒頰留香。「極品BB乳豬」師傅精準掌握火候，將乳豬皮烤至芝麻般酥脆，入口「卜卜脆」聲響十足。皮下脂肪甘香不膩，配搭軟嫩豬肉，絕對是燒味迷必試之選。「海南文昌雞」皮爽肉滑、骨帶微紅，完整保留雞肉天然鮮甜，蘸上秘製薑蓉或鮮味豉油同吃，風味各有千秋。