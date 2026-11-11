島漁港晚市堂食優惠 $1歎每日新鮮出爐燒味三選一 至尊燒鵝/BB乳豬/海南文昌雞

香港外出晚飯，$1可以食到啲咩？由即日起，半島漁港送上超值晚市驚喜！逢星期一至五晚市堂食，只需$1震撼價，即可從三款每日新鮮出爐的皇牌燒味中任選一款，為晚餐豐盛加餸。
每日新鮮燒製皇牌燒味，現在可以$1三選一品嘗，當中的「至尊燒鵝」，嚴選肥瘦適中靚鵝燒製，外皮烤得金黃油亮、一咬香脆。內裡鵝肉鎖緊肉汁，入口甘香濃郁，每一啖都齒頰留香。「極品BB乳豬」師傅精準掌握火候，將乳豬皮烤至芝麻般酥脆，入口「卜卜脆」聲響十足。皮下脂肪甘香不膩，配搭軟嫩豬肉，絕對是燒味迷必試之選。「海南文昌雞」皮爽肉滑、骨帶微紅，完整保留雞肉天然鮮甜，蘸上秘製薑蓉或鮮味豉油同吃，風味各有千秋。
此外，$1燒味優惠可與店內晚市優惠套餐同時使用！無論平日收工與家人溫馨晚飯，還是約齊三五知己聚餐，都能以超抵價錢歎盡高質粵菜，做到真正的「抵上加抵」。
優惠詳情及條款：
適用時段：逢星期一至五晚市堂食(公眾假期及節日除外)，每枱限選三款其中一款。
平日$1限購份量：至尊燒鵝及極品BB乳豬(2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購1隻)；海南文昌雞(2至3位限購半隻、4至7位限購1隻、8位或以上限購2隻)。
周末及公眾假期晚市優惠價：至尊燒鵝、極品BB乳豬(1/4隻 $88、半隻 $168、全隻 $298)；海南文昌雞(半隻 $88、全隻 $168)。
優惠受條款約束，如有售罄、暫停或更改，半島漁港保留最終決定權，圖片僅供參考。
半島漁港分店詳情：
半島宴會廳(荃灣店)
訂座電話：2666 6822
地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓
半島宴會廳(元朗店)
訂座電話：2668 5577
地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓
半島漁港(秀茂坪店)
訂座電話：2668 8896
地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖
半島漁港(油塘店)
訂座電話：2698 3833
地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖
半島漁港(將軍澳店)
訂座電話：2368 3588
地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖
半島漁港(南昌店)
訂座電話：2368 1918
地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖
半島漁港(天水圍店)
訂座電話：2836 9988
地址：天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖
半島漁港(灣仔店)
訂座電話：2666 0998
地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓
半島漁港(馬鞍山店)
訂座電話：2668 9022
地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖