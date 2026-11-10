又一城屈臣氏化身Next Gen Playground 免費遊戲大派$50優惠券＋扭蛋人人有獎

Beauty控與健身族留意，屈臣氏又一城店以全新面貌正式登場，並化身潮玩感十足的「Next Gen Playground」，專為年輕世代及運動愛好者打造集健康、美容與互動玩樂於一身的購物新地標。新店大玩鮮明視覺美學，巧妙運用色彩劃分空間——從打卡感十足的粉紅系「美妝區」，到充滿生機的綠色系「健康生活區」，讓顧客在逛街尋寶時發掘專屬生活節奏。
新店4大亮點率先睇 玩轉美容與運動體驗
新店圍繞「Wellness」主題帶來四大核心亮點，全方位照顧由內到外的美麗與健康，當中包括「人氣JK Beauty專區」，緊貼亞洲美妝潮流，雲集最新日系(J-Beauty)與韓系(K-Beauty)熱賣護膚及彩妝好物，讓美妝迷一站式入手話題新品。
「Pocket Beauty 隨身美妝專區」則精選多款輕巧便攜的迷你裝美妝與個人護理好物，無論是日常補妝、放進健身袋還是外遊隨身攜帶都極為方便。「運動營養專區」專為健身及運動族群而設，齊集蛋白粉、能量補充品及運動保健食品，助你隨時為體能充電。「InBody 身體組成分析體驗」顧客可於店內親身體驗專業InBody測試，精準掌握肌肉量與體脂數據，科學化管理個人健康目標。
2大互動遊戲 免費贏$50優惠券
精彩體驗延續整個開幕月！由即日起至12月17日，屈臣氏又一城店特別啟動「PowerUp Fest」，帶來兩大限定有獎互動遊戲，邊逛邊玩賺盡獎賞：
免費迷宮挑戰贏$50優惠券：顧客每人每日可於又一城店內免費參加一次迷宮挑戰，成功完成指定任務即賞$50優惠券。
100%有獎驚喜扭蛋：於店內消費滿指定金額即可參與扭蛋機抽獎，保證人人有禮，為購物之旅增添滿滿驚喜。
屈臣氏又一城店「PowerUp Fest」開幕月活動詳情：
日期：即日起至12月17日
地址：九龍塘達之路80號又一城 MTR01號屈臣氏又一城店
查詢：2180 8482