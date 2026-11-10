又一城屈臣氏化身Next Gen Playground 免費遊戲大派$50優惠券＋扭蛋人人有獎

Beauty控與健身族留意，屈臣氏又一城店以全新面貌正式登場，並化身潮玩感十足的「Next Gen Playground」，專為年輕世代及運動愛好者打造集健康、美容與互動玩樂於一身的購物新地標。新店大玩鮮明視覺美學，巧妙運用色彩劃分空間——從打卡感十足的粉紅系「美妝區」，到充滿生機的綠色系「健康生活區」，讓顧客在逛街尋寶時發掘專屬生活節奏。

新店 4 大亮點率先睇 玩轉美容與運動體驗



新店圍繞「Wellness」主題帶來四大核心亮點，全方位照顧由內到外的美麗與健康，當中包括「人氣JK Beauty專區」，緊貼亞洲美妝潮流，雲集最新日系(J-Beauty)與韓系(K-Beauty)熱賣護膚及彩妝好物，讓美妝迷一站式入手話題新品。