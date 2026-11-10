著數優惠｜限時八折FUMI Izakaya 4小時週末晚市放題 前菜/沙律/串燒/天婦羅/卷物無限添食

星期六晚飲食組小編去蘭桂坊不是夜蒲，而是實試型格日式居酒屋FUMI Izakaya的「週末晚市放題」。難得不限時間，由晚上6時食到10時，食足4小時。還有駐場DJ大播日系music，無限暢飲清酒，氣氛好chill！11月份只要用1方法訂座就可享有八折放題優惠！ 文、攝：副刊組OT王

放題食物即叫叫製 居酒屋位於蘭桂坊加州大廈23樓，有天際日式居酒屋之稱，不過我的注意力反而落在牆上穿和服的日本少女背影油畫，以及天花的日本元素拼貼畫作，很有型格。甫入店內，最先歡迎我的其實是壽司吧枱上《千與千尋》的無臉男擺設，給人有趣情調。 「週末晚市放題」的形式是這樣的：前菜、沙律、卷物、爐端燒、天婦羅無限量供應，即叫即製；即切新鮮刺身每人1份、每位自選1款主菜，最後奉上甜品碟。 日本空運刺身賣相悅目，「精選」系列包括油甘魚、縞鰺、鯛魚、帶子、赤身及三文魚。另加$50可升級至「特上」系列：吞拿魚腩、金目鯛、牡丹蝦，再配赤身、帶子及油甘魚。整體刺身泛亮澤，肉質鮮嫩不失緊致，唯獨個別兩片魚生刀章厚薄不一，入口後段有特厚感。不過對於一般人來講，可能厚好過偷工減料。

8款前菜無限供應 前菜有8款之多：辣吞拿魚腩他他微辣惹味刺激胃口、軟脆口感並重；牛油果沙律配醋汁，清爽微酸解膩；還有香蔥玉子燒、煙燻鴨胸、炸雞、八爪魚配泡菜、冷豆腐配松露及蔬菜、日本白蘿蔔．甜醋漬，組合豐富繽紛。 招牌卷物無限添食 招牌卷物有A4和牛壽喜燒卷、辣油甘魚三文魚卷及加州卷，自稱Hero sushi roll並沒有吹大，飯層薄薄而餡料多，飯粒握得鬆軟有致不死實，食完三件卷物都不覺頂肚滯膩。辣油甘魚三文魚卷微辣，雙重魚肉層次豐富。

串燒無限追加 爐端燒串燒就有齊鮑魚、和牛、雞翼、宮崎黑豚肉腸，肉腸肉香濃厚。麻甩系男友人最喜歡燒得雞皮微焦香的雞翼，再追加兩隻感到滿足。鮑魚、和牛調味濃重；明太子翠玉瓜也比較鹹香，佐酒最夾！食完爐端燒已飽了八成！ 天婦羅任食 天婦羅款式經典，給了大蝦、沙鮻魚（日文稱「鱚」，乃東京江戶前天婦羅的經典食材），以及時令蔬菜，當晚有鮮甜南瓜及茄子，每款即叫即炸，炸漿酥脆，不算透薄亦不太厚，配天婦羅汁及蘿蔔蓉。

主菜自選龍蝦A4/和牛壽喜燒 壓軸主菜可自選：A4和牛壽喜燒、銀鱈魚石野味噌燒、海膽醬焗龍蝦、香煎鵝肝、白燒鰻魚或京都豆腐野菜小鍋。我們選擇了海膽醬焗龍蝦，燒龍蝦尾肉質結實，鋪上海膽醬焗，海膽味比我想像的濃。我們也試了A4和牛壽喜燒，起初以為是DIY版，原來是廚師以甜醬油與味醂湯汁煮熟才上桌。兩大塊和牛油脂豐腴，壽喜燒汁濃甜重口味，食完主菜飽到上心口。

11月份限定網上預訂八折優惠 最後分享式甜品碟有時令水果、和菓子、日式芝士蛋糕及1人1杯裝Häagen-Dazs雪糕。食到8:30pm時DJ現身播日系音樂，店員說逢星期五及六晚8:30pm至10pm都有DJ music，節拍輕快令人放鬆，食放題氣氛不錯！ 11月份「週末晚市放題」更大推優惠，只須網上預先訂座並繳付訂金就可享八折著數，更可享橙汁及汽水無限暢飲。

「週末晚市放題」詳情： 逢星期六、星期日及公眾假期晚上6時至10時供應；成人每位$638，小童每位$350（3至11歲）

每位另加$98享清酒及枝裝啤酒無限暢飲，或另加$168升級至氣泡酒及紅白酒。

其他特別優惠：網上預先訂座並繳付訂金可享八折（折扣只適用於食物），優惠期至2026年11月29日。 FUMI Izakaya 地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈23樓 電話：2804 6800 營業時間： 星期一至五 午市：上午11時30分至下午2時30分（最後點餐） 晚市：下午6時至晚上10時（最後點餐） 星期六、日及公眾假期： 午市：中午12時至下午2時30分（最後點餐） 晚市：下午6時至晚上10時（最後點餐） 網上訂座