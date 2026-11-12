藝術貨櫃啟航展覽暨嘉年華登陸維港海濱 打卡彩繪貨櫃/免費參觀海事博物館/體驗模擬駕駛

適逢「香港海運周」十周年，香港海運港口發展局將於本月在中環維港海濱呈獻「藝術貨櫃啟航」展覽暨嘉年華，把色彩繽紛的巨型藝術貨櫃搬到海旁，讓市民在周末以輕鬆好玩的方式，探索香港的航海故事。

藝術貨櫃登陸中環

四個搶眼的20呎大型貨櫃，將進駐中環賽馬會海事廣場(香港海事博物館外)。當中三座貨櫃的櫃身，畫上「一個貨櫃 一個故事」繪畫比賽小學、中學及公開組的冠軍畫作，成為充滿本地特色的戶外大型藝術品，訴說香港從工業城市蛻變為國際航運樞紐的歷史。除了在維港美景與特色裝置可盡情打卡，現場更設有立體燈塔及貨櫃互動場景，讓公眾模擬港口作業；遊人還可透過趣味互動問答，測試自己的性格最適合擔任認識船長、輪機長、海事律師等多元專業角色，發掘海運業的多元面貌。