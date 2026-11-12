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出版：2026-Nov-12 12:00
更新：2026-Nov-12 12:00

藝術貨櫃啟航展覽暨嘉年華登陸維港海濱 打卡彩繪貨櫃/免費參觀海事博物館/體驗模擬駕駛

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Joe41

藝術貨櫃啟航展覽暨嘉年華登陸維港海濱 打卡彩繪貨櫃/免費參觀海事博物館/體驗模擬駕駛

適逢「香港海運周」十周年，香港海運港口發展局將於本月在中環維港海濱呈獻「藝術貨櫃啟航」展覽暨嘉年華，把色彩繽紛的巨型藝術貨櫃搬到海旁，讓市民在周末以輕鬆好玩的方式，探索香港的航海故事。

藝術貨櫃登陸中環

四個搶眼的20呎大型貨櫃，將進駐中環賽馬會海事廣場(香港海事博物館外)。當中三座貨櫃的櫃身，畫上「一個貨櫃 一個故事」繪畫比賽小學、中學及公開組的冠軍畫作，成為充滿本地特色的戶外大型藝術品，訴說香港從工業城市蛻變為國際航運樞紐的歷史。除了在維港美景與特色裝置可盡情打卡，現場更設有立體燈塔及貨櫃互動場景，讓公眾模擬港口作業；遊人還可透過趣味互動問答，測試自己的性格最適合擔任認識船長、輪機長、海事律師等多元專業角色，發掘海運業的多元面貌。

04 1 03 繪畫比賽三個組別的冠軍作品化身大型貨櫃藝術 02 香港海事博物館賽馬會海事廣場

免費參觀博物館及模擬開船


壓軸重頭戲「海事嘉年華」，將於112122日舉行，現場雲集海事訓練學院、香港拯溺總會等多個海事機構的攤位，讓小朋友大玩互動遊戲，並大派精美紀念品。大人與小孩不但能貼上專屬航海主題的紋身貼紙，更能野生捕獲吉祥物「海班長」近距離合照！最令人期待的是，香港海事博物館於嘉年華舉行的兩天，將會免費開放，並特設導賞團及船舶模擬駕駛體驗，讓遊人親身感受掌舵航行的樂趣。

《藝術貨櫃啟航》展覽暨嘉年華詳情：

日期：111525

地點：中環維港海濱

票價：免費入場

查詢：藝術貨櫃啟航

07 05 嘉年華紀念品 06 繪畫比賽三個組別的冠軍作品

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