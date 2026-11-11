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出版：2026-Nov-11 08:00
更新：2026-Nov-11 08:00

開箱實試茶餐廳盲盒香水系列 蛋撻 / 菠蘿油 / 沙爹牛肉麵夠爆趣

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Mc 07

開箱實試茶餐廳盲盒香水系列 蛋撻 / 菠蘿油 / 沙爹牛肉麵夠爆趣

早前小編發現香港香水及文創品牌「吹水 Tsui Shui」推出首個「茶餐廳盲盒香水系列」，六款港式經典茶記名物有酥皮蛋撻、凍檸茶、絲襪奶茶、菠蘿油、雪糕紅豆冰，甚至連沙爹牛肉麵都有。究竟這六款跟原物風味似不似？一於開箱實噴！

文：副刊組OT王 攝：鍾式明

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吹水Tsui Shui茶餐廳盲盒香水系列每盒$128

透過香水說香港故事

「茶餐廳盲盒香水系列」代表「吹送香港風的香水」，創造原意是把香港熟悉的生活片段、城市記憶與文化氣息，透過香水和設計送到不同地方，分享香港故事。品牌並不是直接複製茶記的食物茶飲氣味放進瓶裡，而是各款香氣均從角色意象出發，提取這些香港事物帶來的印象、情緒與記憶，再轉化成富有層次的香氣。

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品牌並不是直接複製茶記的食物茶飲氣味放進瓶裡，而是將香港事物帶來的印象、情緒與記憶，再轉化成香氣。

菠蘿油

花香調

前調：杏

中調：桂花

後調：皮革

小編噴後感：「香氣甜甜的，令人舒服，甜味不似菠蘿油。」

酥皮蛋撻

西普果香調 Chypre Fruity

前調：梨、蜜瓜

中調：小蒼蘭、玫瑰

後調：廣藿香、麝香、大黃、琥珀

小編實噴：「似中環名店香氛氣味，比菠蘿油更濃烈。」

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沙爹牛肉麵

 果香芳香調

前調：橙子、香櫞、檸檬、薄荷、黑醋栗、芫荽

中調：杏、羅勒、胡蘿蔔籽、玫瑰

後調：大棗、無花果、黃葵籽

小編噴後感：「沒想到竟然散發香草香氣，比較清新。」`

絲襪奶茶

木質花香調 Woody Floral

前調：艾蒿、胡椒 中調：白茶、黃葵籽

後調：麝香、木質香、琥珀

小編噴後感：「有些似雲呢拿香味。」

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凍檸茶

芳香柑橘調

前調：葡萄柚、柑橘、黑醋栗

中調：橙花、玫瑰、薄荷

後調：琥珀、香根草、鳶尾花

小編噴後感：「帶柑橘般的果香，感覺清新。」

雪糕紅豆冰

美食琥珀調

前調：烤杏仁、熱牛奶、蛋白霜、糖粉

中調：焦糖、香草、奶油

後調：香草、忌廉、木質基調

小編噴後感：「香氣最濃亦最複雜，聞完聯想不到似甚麼東西。」

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附送角色收藏卡

香水系列每盒隨機收錄一款18ml的茶記名物可愛角色造型香水，並附上一張角色雙面收藏卡。卡面採用復古香港收藏卡風格，配上專屬編號，以及人氣與美味指數；卡背則以中英文介紹角色起源、最佳食法、最佳享用時間、推薦配搭及「吹水指數」，並印有QR code延伸線上互動體驗。六款收藏卡各具故事和個性。

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每盒香水附上一張角色雙面收藏卡。

銷售地點：

施施施施施施百貨

地址：中環街市116號舖、山頂廣場2樓225號舖、尖沙咀K11 Artmall 2FK24、旺角朗豪坊L621-622號舖、香港國際機場二號客運大樓離港層7TL008

噹噹香港紀念品

地址：銅鑼灣渣甸坊5-7號地庫、尖沙咀加拿分道53號

吹水Tsui Shui官網

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