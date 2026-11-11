網上熱話｜元朗街市現6蚊一磅「子反C」 網民爆笑讚有創意：譚仔姐姐「勿演」的朋友

雖然網購成為不少人購物的新習慣，但仍然有很多人會到街市親身選購新鮮食材，部分更加齊集平靚正於一身。早前，一位網民路過街市蔬菜檔口時，就發現有6蚊一磅的「子反C」購買，定睛一望得悉「子反C」真實身份後旋即爆笑，更影相發文與一眾網民開心share！

元朗街市現6蚊一磅「子反C」 早前，一位網民到位於元朗的合益街市買餸時，就被一個蔬菜檔口的食物招牌吸引。這個蔬菜檔與其他檔口無異，大多會選擇用發泡膠板寫上食材名字與價錢，惟這個招牌之所以如此吸睛，只因上面寫有「子反C」3字，驟眼看未知所指是甚麼食材。

發文者笑稱有譚仔味 雖然單看「子反C」3字絕對會不明所以，但結合真實食材一看，不難理解所謂「子反C」應該是紫心番薯。發文者坦言自己看到第一眼亦「hang一hang機」，但隨後得悉其真身，更笑稱這個寫法令他聯想起充滿鄉音的譚仔姐姐，「一睇就知阿姐係有經歷既人，喺譚仔浸過幾年」。

大批網民爆笑熱議 帖文中紫心番薯的有趣寫法引起網民熱烈討論，不少網民都表示第一眼會略有猶豫，但只要「跟住讀出聲就明」，又大讚背後寫字的高手，「連鄉音都寫到出嚟，勁！」、「Feel到寫字果位都盡曬力」、「好標準的發音」，更揚言「其實街市真係有自己嘅一套獨有文化」。