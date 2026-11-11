麥當勞聯乘Pokémon 推3款日本大熱漢堡/全新粒粒薯餅(有片)

3款全新日式漢堡登場！

聯乘系列推出3款全新日式漢堡，包括蛋沙律雙層牛堡、黑椒蒜香雞堡及日式吉列豬扒飽，漢堡飽面更會隨機配上Pikachu、妙娃種子、小火龍、傑尼龜或伊布共5款Pokémon造型圖案，讓每次品嘗充滿驚喜。蛋沙律雙層牛堡以雙層牛肉配搭以洋蔥及酸瓜製成的蛋沙律，加人切片生菜、芝士及燒汁醬，帶來豐富口感；黑椒蒜香雞堡選用以黑椒、蒜及洋蔥醃製香脆原塊雞腿肉，配上切片生菜及黑椒蒜香蛋黃醬，香口惹味；日式吉列豬扒飽則採用日式脆炸方式烹調，吉列豬扒以醬油，蒜及薑調味，炸至外脆內嫩，並配上切片生菜和日式烘烤芝麻醬，啖啖充滿日式滋味。