麥當勞聯乘Pokémon 推3款日本大熱漢堡 5款飽面「盲盒」 全新粒粒薯餅(有片)

全港Pokémon迷注意！風靡全球的Pokémon迎來30歲生日，當然要粉絲一同慶祝。11月12日上午11點起，麥當勞攜手Pokémon推出一系列主題美食，包括3款日本大熱漢堡、全新粒粒薯餅、富士蘋果椰果梳打、紫薯脆波及香蕉朱古力麥旋風，各位萬勿錯過。

聯乘系列推出3款全新日式漢堡，包括蛋沙律雙層牛堡、黑椒蒜香雞堡及日式吉列豬扒飽，漢堡飽面更會隨機配上Pikachu、妙娃種子、小火龍、傑尼龜或伊布共5款Pokémon造型圖案，讓每次品嘗充滿驚喜。蛋沙律雙層牛堡以雙層牛肉配搭以洋蔥及酸瓜製成的蛋沙律，加人切片生菜、芝士及燒汁醬，帶來豐富口感；黑椒蒜香雞堡選用以黑椒、蒜及洋蔥醃製香脆原塊雞腿肉，配上切片生菜及黑椒蒜香蛋黃醬，香口惹味；日式吉列豬扒飽則採用日式脆炸方式烹調，吉列豬扒以醬油，蒜及薑調味，炸至外脆內嫩，並配上切片生菜和日式烘烤芝麻醬，啖啖充滿日式滋味。

品嘗3款漢堡後，仍未滿足？多款限定小食和飲品同步登場。顧客選購指定套餐，只需加$9.5升級「大大啖組合」，即可同時嘆增量裝粒粒薯餅及富士蘋果椰果梳打。當然少不了甜品紫薯脆波和香蕉朱古力麥旋風，為一整餐劃下完美句號。11月12日起，麥當勞APP推出連串優惠，粉絲只需$39起即可嘆「黑椒蒜香雞堡超值套餐」，不妨一試！

收集限定道具+小精靈！

小精靈訓練官更可趁機收集限定道具和小精靈！1月12日至12月20日期間，全線香港麥當勞變身「Pokémon GO 寶可補給站」。訓練官們到餐廳打開《Pokémon GO》遊戲，並於APP內的「寶可補給站」旋轉轉盤，即可收集道具和獲得「田野調查」。

與此同時，30間指定麥當勞餐廳將會設有限時調查(Timed Research)。粉絲掃描指定QR Code，再前往Web Store兌換並完成限時調查，即有機會與5款戴上派對帽的Pokémon相遇，包括妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、Pikachu以及伊布，把握機會捕捉限時驚喜。