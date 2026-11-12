熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Nov-12 11:00
更新：2026-Nov-12 11:00

旺角人氣Nun Dessert Cafe首度聯乘九龍麵粉廠 11月限定麥香系列韓風甜品特飲

分享：
Nose 14

旺角人氣Nun Dessert Cafe首度聯乘九龍麵粉廠 11月限定麥香系列韓風甜品特飲

旺角人氣韓式甜品店Nun Dessert Café，首度與屹立觀塘半世紀、本地老字號九龍麵粉廠聯乘合作，11月份大搞期間限定「麥香，連結香港」主題pop up店，推出一系列創意麥香甜品與特飲，帶領食客走進一場充滿本地情懷與甜蜜交織的味蕾之旅。

N6 N7 N4 N5 N8

香港老字號情懷x韓系甜品

今次以「麥香，連結香港」為主題的系列，將陪伴香港人成長的經典麥香融入甜品與特飲中，讓大家細味本地麵粉的純粹麥香。「黃豆麻糬原麥雪奶」以綿密細緻的雪花冰，鋪上經典的黃豆粉與紅豆組合，並搭配由九龍麵粉廠麵粉製成的香脆薄脆及香烤吐司丁，再加上煙韌口感十足的麻糬年糕。層次豐富之餘，每一啖都能品嘗到濃郁的麥香。

N9

黃豆麻糬原麥雪奶 ($92)

專用麵粉特調獨家窩夫漿

「焦糖忌廉麥香窩夫」以九龍麵粉廠的專用麵粉特調獨家窩夫漿，即叫即烤，散發出陣陣蓬鬆的麥香。窩夫外脆內軟，伴隨焦糖忌廉雪糕、吐司丁與自家製手工薄脆，一次過滿足甜品控的所有渴想！

聯乘版荔枝梳打特飲冰涼清新，心思位在於隨飲品附上的「九廠×Nun雪戀」聯乘刻字雪條棒，為這場麥香盛宴畫上完美句號。

N10 WhatsApp Image 2026 11 06 at 6.22.14 PM

Nun Dessert Café

地址：旺角通菜街119號地舖

營業時間：

星期一至五14:00 - 02:00

星期六至日13:00 - 02:00

IG@nundessertcafe

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務