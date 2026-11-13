龍鳳大禮堂香港文化博物館重現 福壽無疆展百件明清珍品 細味傳統神功戲祝壽鄉里情

在華人社會，無論時代如何變遷，為長輩「做大壽」始終是維繫家庭情感的重要儀式。一頓熱鬧的壽宴、一聲真摯的「福壽無疆」，背後承載的不只是對健康與長壽的期盼，更是代代相傳的倫理親情。由康樂及文化事務署主辦、香港文化博物館籌劃的《福壽無疆 — 館藏賀壽文物展》，帶領觀眾從人間壽宴走到天界神誕，細味中國傳統壽文化的溫度與細節。

中國傳統習俗，賀壽禮品與儀式處處藏著吉祥密碼，從精緻的「壽」字紋飾，到寓意長壽的圖案，皆反映古人對安身立命與家族和睦的重視。而慶生喜悅更延伸至民間信仰，每逢神明寶誕，街坊信眾便會籌辦「賀誕」盛會，透過誠心進香、熱鬧巡遊及搭建戲棚演出神功戲，演繹「神人同慶」的社區連結，禮拜神明之餘，亦可鞏固鄉里情。