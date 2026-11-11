太古法式小酒館À Poêle Bistro推任食牛扒夜 $318任食安格斯牛扒+薯條

牛魔王注意！太古法式小酒館À Poêle Bistro即日起推出「星期二任食牛扒之夜」，每位只需$318起，即可於90分鐘內任食澳洲安格斯牛扒和薯條，配合例湯和沙律等前菜，感受法式「à volonté」（意指隨心所欲或吃到飽）。

À Poêle French Bistro主打地道法式家常美食，館內藍白色為主色調，配合柔和朦朧的燈光，相當適合情侶約會。「星期二任食牛扒之夜」每逢星期二下午5點開鑼，每位僅需$318，即可享受無限牛扒、薯條和沙律，配合例湯、沙律或法式冷切拼盤，必定能夠滿足各位牛魔王。

選用澳洲草飼牛 可自選3款醬汁

À Poêle選用來自澳洲維多利亞Southern Ranges農場的安格斯牛肉，自然放養的草飼不含荷爾蒙及抗生素，對身體較為健康。餐廳更加提供3款醬汁，包括胡椒汁、蒜蓉牛油和招牌 Café de Paris 法式牛油，提供口感與層次上的變化。

嘆牛扒怎能沒有薯條和沙律，外脆內軟的薯條和清爽的沙律，帶來完美平衡。記者實試後，認為牛扒外層焦香撲鼻，廚師亦貼心地為牛扒切片，方便食客享用。散發著淡淡油香的薯條，即使冷掉口感亦不會變軟，讓人難以忍口。