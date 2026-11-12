貓狗口腔健康懶人包 獸醫教你守護毛孩牙齒健康

身為臨床獸醫，在門診中最常聽到寵物主人的疑問之一就是：「為何我的貓狗會有口臭問題？」或是當我們建議主人應每日為毛孩刷牙時，許多人都表示驚訝，不理解為何貓狗同樣需要每日護理牙齒。事實上，高達八成超過3歲的毛孩都有不同程度的牙周病。牙齒不僅影響口腔健康與食慾，牙齒周圍的細菌更可能經由血液轉移，損害心臟、肝臟及腎臟健康。以下特別整理最新臨床醫學指引，助你妥善守護毛孩的口腔健康。 一、 每日刷牙為黃金標準，牙膏非必需品

雖然貓狗不需要像人類般每天刷牙兩次，但每天為毛孩刷牙一次是維護口腔健康的黃金標準。刷牙的主要目的是清除由食物殘渣與唾液蛋白質結合而成的牙菌膜。 把握黃金 24–48 小時：牙菌膜只需 24 至 48 小時便會鈣化成牙石。牙石一旦形成便無法單靠刷牙消除，必須在全身麻醉下使用超聲波洗牙設備清理。

牙膏屬輔助性質：若毛孩因想舔食牙膏而增加清潔難度，主人可直接以乾淨食水沾濕牙刷進行刷牙。因為護理的核心在於利用刷毛將牙菌膜物理性刷除。

嚴禁使用人類牙膏：人類牙膏中的木糖醇、氟化物及高泡沫化成分對寵物有害甚至可致死。如欲使用牙膏，必須選用寵物專用產品。

二、 循序漸進：如何讓毛孩適應刷牙（減敏訓練） 許多主人因毛孩抗拒掙扎而放棄刷牙，這通常是因為牠們尚未適應嘴部被觸碰的感覺。建議配合減敏訓練及適時的獎勵，讓寵物逐步接受口腔清潔： 第一步：習慣嘴部觸碰 平靜地坐在與毛孩平視的高度，溫柔掀起嘴唇，用手指輕觸其牙齒及牙齦數秒，隨後立即給予讚賞或零食獎勵。若寵物抗拒，請停下來並放慢節奏，可先嘗試僅掀起嘴唇而不觸碰牙齒。 第二步：使用寵物專用牙膏 將約青豆大小的寵物專用牙膏放在手指上讓牠們舔食。如寵物抗拒該味道，可嘗試更換為雞肉或牛肉等不同口味。

第三步：結合手指塗抹 將手指沾上寵物牙膏（若需要額外誘因，亦可使用少許低鈉雞湯或吞拿魚汁），沿著牙齒外側及牙齦線，用手指輕輕打圈按摩。 第四步：過渡至工具 改用包裹在食指上的軟棉紗布、橡膠手指刷或軟毛寵物小牙刷，先讓寵物聞一聞、舔一舔這些工具。 第五步：溫和進行刷牙 掀起嘴唇，將牙刷或紗布以 45 度角輕輕沿著牙齒外側表面及牙齦線刷動。初期時間宜短（每次約 10 至 30 秒；若寵物抗拒，可縮短至 5 秒）。每次結束時均須給予讚賞與獎勵。

我們的終極目標，是建立起每日使用牙刷清理毛孩牙齒外側表面及牙齦線的習慣。 三、 認清 VOHC 認證，切忌咬硬物 挑選潔齒產品（如潔齒零食、潔齒骨、漱口水、潔齒濕紙巾或處方糧）時，建議認明包裝上的 VOHC（Veterinary Oral Health Council 獸醫口腔健康委員會） 國際認證標籤，品質與功效始有保證。 此外，切忌讓毛孩咬啃牛角、鹿角、熟骨頭或過硬的塑膠玩具。此類硬物極易引致牙齒裂開（崩牙），屆時往往需要進行麻醉牙科手術。 四、 應何時進行全套口腔檢查及洗牙？

主人應每半年至一年帶毛孩進行一次常規體檢，獸醫會同時進行基礎口腔檢查。臨床上的黃金標準是建議寵物自兩至三歲起，每年在全身麻醉下進行一次全面的口腔檢查及洗牙。當然，具體頻率仍需由獸醫評估寵物的整體健康狀況而定。 警告：切勿嘗試「免麻醉洗牙」 免麻醉洗牙僅具備表面的美觀效果。過程中不僅無法清潔牙齦深處的細菌，亦無法進行牙科 X 光檢查。更危險的是，洗牙儀器釋放的水分與清除出的牙石碎屑極易被寵物吸入肺部，引致吸入性肺炎甚至窒息。此外，在清醒狀態下強行限制寵物進行口腔操作，會對其造成極大的精神創傷。

五、 留意貓狗牙痛的微細訊號 寵物出於生存本能極善於隱藏痛楚，當主人發現牠們完全拒食時，病情往往已相當嚴重。日常生活中請密切留意以下徵狀：

行為改變：單邊咀嚼、進食速度變慢、突然轉食軟糧/濕糧、咬食物時掉落（吞嚥困難）、用爪抓嘴巴、性格變得暴躁或躲藏、撫摸其面部時出現抗拒或攻擊行為、貓咪毛髮變得凌亂（因疼痛而停止梳理毛髮）。 肉眼可見徵狀：持續口臭、流口水（甚至帶血）、臉部不對稱腫脹、流鼻水。 毛孩的口腔健康並非單純的「美容問題」，而是直接影響其全身器官與生活質素的健康關鍵。刷牙雖然需要時間與耐性建立習慣，但每日短短數分鐘的減敏訓練與護理，加上定期由專業獸醫進行口腔檢查與洗牙，就是預防各類口腔疾病最有效、最經濟的方式。

城大動物醫療中心全科獸醫 黎令儀醫生

專欄：城大動物醫療中心 『動物醫聊』 簡介：本專欄由城大動物醫療中心的專科及全科獸醫，分享實用的寵物健康知識及資訊，提升大眾對動物健康的認識與照顧能力。