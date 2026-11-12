香港製造︱美心西餅陪伴幾代港人成長 從日常麵包到婚禮蛋糕 承載每段生活重要時刻（有片）

早餐一個腸仔包，結婚時的嫁女餅，又或8號風球家中儲糧麵包——「美心西餅」陪伴香港人生活每一刻，對品牌而言西餅不只是甜點麵包，更是一生承諾，如品牌的餅卡，幾多年後仍能兌換。美心西餅及東海堂業務總監戴雪美(Sonia Tai)稱，美心集團陪伴香港人走過70年，蛋糕背後承載的，往往是顧客人生中最重要時刻，如結婚時的婚禮蛋糕，或是從小食到大家庭聚會的回憶，美心服務香港人的承諾，從來沒有改變。 生日、結婚、升職，甚至離職「散水」，香港人總有理由買蛋糕及西餅。美心西餅的歷史，可以追溯到1956年，由伍舜德、伍沾德兄弟二人在中環創立「美心餐廳」，名字靈感來自法國巴黎著名餐廳Maxim’s de Paris。由於當時店內餅房推出的黑森林朱古力蛋糕、栗子蛋糕大受歡迎，1964年，伍氏兄弟在對岸尖沙咀開辦美心麵包店(Maxim’s Bakery)，為美心西餅的雛形。1982年，更於港鐵沿線各站開設餅店，服務每一區市民。約40年前，美心西餅成為首間進駐中環地鐵站的餅店，初期主要售賣牛油蛋糕、忌廉蛋糕，後期擴展至全港九全綫地鐵站都有分店。創辦人睇準地鐵網絡，對市民生活的重要，令乘客一出閘就買到新鮮蛋糕慶祝，這策略成為品牌分店網絡健全的重要基石。

官方證實「一張餅卡永不過期」 香港的餅卡文化，來自傳統婚嫁，男家會向女家送嫁喜禮餅；後來逐件送餅變成以餅卡代替，方便收禮一方按需要時到店換領。西餅文化之後又走進職場與社交，同事離職會買「散水餅」，探親時又會帶西餅以表心意，都是熟悉的香港情景。Sonia稱，「美心始創人伍先生，定下『一張餅卡，永不過期』的承諾，就是這句諾言，令市民留下深刻印象，加上可以兩張餅卡換1個蛋糕，很多長輩都會儲起餅卡，留待孫兒生日時兌換慶祝。」採訪當天，就在美心中環分店遇到客人Fiona，用一張奶奶給她的七十年代舊餅卡來換蛋糕，「餅卡是奶奶給我的，她說這是舊美心餅卡，好有紀念價值。」問她如何知道餅卡仍然有效，「我打過電話來問職員，他說可以，我才過來換。」Fiona換的，是一個黑森林朱古力蛋糕，「聽講而家復刻舊味道黑森林蛋糕，所以特別過來換購，想食返以前的味道與回憶。」Sonia補充，「美心很早期就推出永久通用餅卡，即使是幾十年前舊餅卡，至今仍可在全港約160間分店兌換，這個『一世承諾』永遠不變。」

改編德國食譜 復刻版黑森林蛋糕 說起黑森林蛋糕，七、八十年代在香港，曾掀起一股熱潮，受歡迎程度不輸現在流行的杜拜朱古力蛋糕。正宗的德國版本，有著濃郁烈酒味，配以微酸車厘子作裝飾，而且只在高級西餐廳或酒店出現。而美心的黑森林蛋糕，則是當年生日會必備。1980年代，美心西餅將食譜改編成以糖漬車厘子同小量香精，代替酒味，再以親民價格推廣，令普通家庭都食得到，從此成為不少香港人過生日和慶祝節日的首選。美心近年推出復刻版，讓熟客重新嘗到記憶中的口感。除了黑森林蛋糕，美心的雜果蛋糕、栗子蛋糕同樣深受顧客歡迎，亦反映香港飲食文化兼容並蓄，吸收他人長處再創作的特色。

每1.5個月推出新款蛋糕 香港人的蛋糕喜好一直在變，八十年代流行黑森林與栗子蛋糕；千禧年代水果蛋糕較受歡迎，當中芒果蛋糕尤其吸引喜歡果味的顧客；其後包裝精緻的天使/魔鬼蛋糕登場，近年則有低糖、杜拜朱古力、開心果及拿破崙系列，以及結合人氣角色的聯乘系列。美心西餅近年訂下清晰的產品研發時間表，維持「每月推出兩款新麵包、每1.5個月推出一款新蛋糕」的指標，研發團隊亦時刻保持對全球飲食趨勢及在地口味的敏銳度。背後是無數次失敗與嘗試——往往為了研發一款新包，團隊要進行幾十次測試與盲測，確保每一款推向市場的產品都能帶來驚喜。面對零售業轉型，美心西餅更要保持活力，關鍵是要「行得快、貼近年輕人嘅生活節奏與語境」。例如透過「潮流 IP」以及「在地情懷聯乘」核心策略，為品牌注入年輕活力。以早前推出的韓國人氣IP「Joguman」療癒系恐龍蛋糕為例，開售後反應熱烈，多區分店屢現補貨查詢。此外，蛋糕裝飾更延伸出玩具收藏及紀念功能，為家庭客與年輕族群帶來多一重消費體驗。

打風前通宵焗包 百人團隊清晨配送 說到大眾日常，又考考大家，一間餅店最好賣是甚麼款式的麵包？答案是——家庭裝麵包(方包)。為甚麼？因為香港人吃麵包，很多時候為了充飢，要求大件夾抵食，「方包分量足又方便食用，一直深受歡迎；但近年顧客對少油少鹽、口感有韌度的產品需求增加，品牌會繼續推出酸種麵包，以及不斷研發較健康的選項，並在不同地區開設美心烘焙所，製作新鮮出爐麵包。」美心烘焙所在港九新界都有分店，每間均由出色麵包師傅坐鎮，像副總餅師王國標(Wong Kwok Piu)說：「我們每天消耗麵粉數以噸計，麵包甜品每日都有過百種款式推出。」遇上颱風或黑色暴雨預警，麵包需求大量上升，廠房同事更需要通宵加班工作，增加供應。Sonia說，「大埔廠房每日生產逾百種麵包及甜品，產品總量超過一萬件，按分店訂單分車配送；240人的運輸團隊每日清晨出發，盡量讓大部分訂單在上午送抵。」

以人為本 首間惜食西餅店 美心的宗旨「以人為本、以客為先」，同事之間相處如親人，資深師傅會將技能承傳給新一代，公司亦給予員工培養與安全感。像入職逾20年的高級分區經理梁雪瑩(Fion Leung)，最初只是店務員，問她為何效力這麼久，「公司的人情味，還有來自員工與街坊的接觸，像我入職時資深師傅將手藝傳承，也有街坊媽媽多年前帶女兒買麵包，如今女兒已牽著孩子回來買蛋卷，顧客由熟面孔變成老朋友。」 店員包裝時的chok繩的動作，亦是買蛋糕時的獨特體驗，Fion亦承認，「包裝動作看似簡單，卻充滿儀式感，是我們把產品交到顧客手上，最後一道心意，把祝福一併送到生日派對或家庭聚會。」

此外，美心西餅自2009年起，與慈善團體合作，把每日剩餘的麵包捐贈，送給有需要人士。Sonia說，「烘焙業在市場中激烈非常競爭的，大型連鎖店要兼顧供應與品質，也不能失去街坊小店般的溫度。」從早餐的一個麵包，到人生大日子的蛋糕，看似平常的滋味，正是香港人與美心西餅共同累積的生活記憶。