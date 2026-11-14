免費兒童粵劇體驗日12.27舉行 試穿戲服拍即影即有/睇折子戲/毋須報名直接入場

聖誕假期將至，正構思帶小朋友體驗別具特色的文化活動。由藝菁薈主辦的《兒童粵劇體驗日》，將於12月27日(星期日)下午在元朗大會堂禮堂舉行。活動「毋須報名、免費入場」，透過多項互動體驗與精彩舞台演出，讓大眾及小朋友近距離感受香港首項世界非物質文化遺產——粵劇的獨特魅力，亦成為今個聖誕假最佳親子好去處。

為打破大眾對傳統戲曲難懂的刻板印象，主辦藝菁薈特別將艱深的粵劇知識，轉化為趣味十足的親子遊戲。場內設有「兒童戲服體驗區」，小朋友可親身換上精緻華麗的迷你粵劇戲服，化身威風凜凜的小武生或嬌俏小花旦，大會更免費附送一張即影即有相片，給穿上戲服的小孩留念，亦為聖誕親子時刻留下珍貴難忘回憶。