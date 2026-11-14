免費兒童粵劇體驗日12.27舉行 試穿戲服拍即影即有/睇折子戲/毋須報名直接入場

聖誕假期將至，正構思帶小朋友體驗別具特色的文化活動。由藝菁薈主辦的《兒童粵劇體驗日》，將於12月27日(星期日)下午在元朗大會堂禮堂舉行。活動「毋須報名、免費入場」，透過多項互動體驗與精彩舞台演出，讓大眾及小朋友近距離感受香港首項世界非物質文化遺產——粵劇的獨特魅力，亦成為今個聖誕假最佳親子好去處。
為打破大眾對傳統戲曲難懂的刻板印象，主辦藝菁薈特別將艱深的粵劇知識，轉化為趣味十足的親子遊戲。場內設有「兒童戲服體驗區」，小朋友可親身換上精緻華麗的迷你粵劇戲服，化身威風凜凜的小武生或嬌俏小花旦，大會更免費附送一張即影即有相片，給穿上戲服的小孩留念，亦為聖誕親子時刻留下珍貴難忘回憶。
首播全新製作的粵劇《生旦淨丑》
此外，現場設有多個互動攤位遊戲，參加者只要集齊印章即可換領精美禮物；場內亦準備了多款原創粵劇主題明信片，市民可寫下祝福後，交由大會於活動後統一寄出，別具儀式感。若想深入了粵劇解台前幕後的秘密，現場將首播全新製作的粵劇影片《生旦淨丑》，並由專業粵劇演員駐場，親自講解戲服刺繡工藝，以及粵劇鑼鼓的韻律奧妙。
此外，當日舞台節目同樣多采多姿，每小時平均上演一場精選演出，包括經典折子戲選段《折梅巧遇》、喜氣洋洋的《游龍戲鳳》，以及視覺效果震撼、水袖飄逸的「粵劇長綢舞蹈」，讓觀眾在濃厚的藝術氛圍中歡度周末。活動不設提前登記或領取門票，12月27日下午1到5時期間，直接抵達元朗大會堂禮堂，即可免費入場參加。
《兒童粵劇體驗日》詳情：
日期：12月27日(下午1時至5時)
地點：元朗體育路4號 元朗大會堂禮堂
入場方式： 免費入場，毋須提前登記或領取門票，歡迎市民直接到場參與。