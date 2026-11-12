親子好去處︱WWF步走大自然2026本周六日米埔舉行 操作微型基圍模型 追蹤黑臉琵鷺足跡

世界自然基金會香港分會(WWF)一年一度的標誌性籌款活動「步走大自然 2026」，將於今個周末11月14及15日在米埔自然保護區盛大舉行。今年活動以「濕地守護者集合」為主題，邀請公眾走進這片珍貴國際重要濕地，透過實地體驗與互動任務，深入了解守護生態背後的所具備的智慧、經驗及技藝。

活動有別於一般郊遊遠足，參加者將化身為「濕地守護者」，沿途造訪多個主題站點，親身體驗三大守護群體的傳承技藝，包括保育專家眼中的生物多樣性奧秘、新田及米埔村民世代相傳的在地文化，以及基圍漁民精準掌握潮汐規律的傳統智慧。