親子好去處︱WWF步走大自然2026本周六日米埔舉行 操作微型基圍模型 追蹤黑臉琵鷺足跡

世界自然基金會香港分會(WWF)一年一度的標誌性籌款活動「步走大自然 2026」，將於今個周末11月14及15日在米埔自然保護區盛大舉行。今年活動以「濕地守護者集合」為主題，邀請公眾走進這片珍貴國際重要濕地，透過實地體驗與互動任務，深入了解守護生態背後的所具備的智慧、經驗及技藝。
活動有別於一般郊遊遠足，參加者將化身為「濕地守護者」，沿途造訪多個主題站點，親身體驗三大守護群體的傳承技藝，包括保育專家眼中的生物多樣性奧秘、新田及米埔村民世代相傳的在地文化，以及基圍漁民精準掌握潮汐規律的傳統智慧。
每個站點均設有動手體驗任務，參加者可親手操作微型基圍模型，感受健康濕地如何在極端天氣下，為萬物築起天然防線；亦可在泥灘與紅樹林間，追蹤瀕危候鳥黑臉琵鷺年復一年飛抵米埔過冬的足跡。大人與小朋友可憑隨行手冊闖關，每完成一項任務，即可收集專屬印章，集齊指定組合更可解鎖多重身份，晉身為全面的濕地守護者。
大會溫馨提醒，本周六、日入場前請預備好電子確認信，已報名導賞團的參加者，需提早15分鐘到達集合點。為減低對自然生境的影響，市民宜穿著長袖淺色衣物及舒適鞋履防蚊防曬，並自備水樽於場內水機斟水，謹記保持安靜及「自己垃圾自己帶走」，共同愛護米埔生態。
《步走大自然 2026——濕地守護者集合》詳情：
日期：11月14及15日(早上9時至下午5時)
地點：米埔自然保護區
收費：$425(成人)、$385(青少年及長者 )
報名及查詢：世界自然基金會香港分會