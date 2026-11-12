網上熱話｜小學老師糾正學生「謝」字筆劃一撇不穿頭 港媽疑惑掀網民探討正字

自從科技成為大家生活必須的一部分，電腦打字或語音輸入文字已經成為人們的習慣，亦因此而令到執筆忘字的情況越來越常見。近年，不時都會看到有家長因為子女被老師圈出錯別字而大惑不解，可見大家對文字的正確寫法和看法不一，最近更有港媽因為對老師圈出錯別字後所寫的「謝」字正確寫法有保留，為此影相發文向一眾網民請教，引起大家熱烈留言討論。

家長因為學校老師圈錯別字而有不解或不滿的情況十分常見，不時都會在網上看到他們就住中文字的正確寫法引起激烈討論。早前，一位港媽亦遇到同樣情況，只因小朋友在學校功課中所寫的「謝謝」被學校老師圈起，糾正小朋友的「謝」字中間一撇不是穿頭，令她不禁影相發文無奈苦呻「又覺得自己唔識寫字了」。

網民留言熱議

大部分網民均認同發文者及其小朋友的寫法，「應該穿少少，仲要分筆」，又有人形容為「矯枉過正的教育」、「小學中文老師們，與其花大量時間眼力心力去處理這些無關痛癢的筆劃遊戲，倒不如用心一點、多想想辦法去提升小朋友的讀寫能力」。

不過，有自稱小時中文年年考全班頭三名的80後，表示記得以前學習時是一撇不穿頭。亦有對中文字有研究的網民就認真留言，表示穿頭、不穿頭的寫法與年代和不同意思有關，大多數情況下都會使用穿頭寫法，「但我唔會話老師唔穿係唔啱，我只會話老師係對文字非常有研究嘅學者，佢係2026年嘅今天依然堅守住睡虎地秦簡三種字形其中之一或甲骨文嘅精神，呢種對傳統文化嘅熱誠、文字嘅執著，係一位難得嘅老師」。最後，大家不妨留意用電腦打謝字，中間一撇是不穿頭的。