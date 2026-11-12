Chiikawa Clinic 11.27登陸香港！ 旺角CHIIKAWA SHOP設主題區 全系列周邊一文看清

Chiikawa盡情尖叫吧！Chiikawa全新系列「Chiikawa Clinic」將於11月27日起開售。屆時，香港CHIIKAWA SHOP的二樓空間亦會變身為主題區，與日同步發售新系列。日本官方已經公步全系列的周邊商品及價錢，即看下文。

以醫院為主題 變身醫生護士療癒人心 新系列Chiikawa Clinic以醫院為主題，Chiikawa們將會化身醫生和護士，以可愛模樣療癒各位的心靈。系列推出多種商品，包括粉絲最愛的吊飾公仔、收納袋、生活好物、立牌和T恤等，讓粉絲收集多款心頭好。 Chiikawa Clinic全系列搶先看 Chiikawa Clinic推出多款吊飾公仔、徽章和立牌等，極具收藏價值！價錢約港幣$32至$115。

官方亦有推出多款收納包和痛包，不妨將Chiikawa公仔放進痛包內，讓Chiikawa陪伴粉絲度過每一刻。價錢約港幣$20至$115。

生活好物方面，新系列設有各種尺寸的毛巾、卡片套、文具和名牌等，約港幣$32起。

貼紙同樣不容錯過，今次更加設有專為電話和牆壁而設的夜光貼紙，最平$20起！

最後當然少不了多款長袖衛衣、短袖T恤、外套和襪子，錯過可惜！價格約港幣$115至$435。

Chiikawa Clinic 主題區 @ CHIIKAWA SHOP in HONG KONG 二樓店 地址：MOKO 新世紀廣場 2 樓 236 舖 營業日期 : 11月27日 - 1月12日 營業時間 : 預約進場期間 | 10:00 - 22:00 自由進場期間 | 11:30 - 21:30