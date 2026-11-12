PIKMIN皮克敏秋季收穫祭登陸朗豪坊 必影花園打卡位！入手過百款周邊/免費拎限量紙帽+透明卡(有片)

各位皮克敏粉絲注意！可愛又勤力的皮克敏們正式登陸旺角，帶來充滿秋日氣息的豐收派對。由即日起至11月22日，於旺角朗豪坊舉辦「PIKMIN：皮克敏秋季收穫祭」，4樓通天廣場化身成夢幻秋日花園，活動更延伸至12樓及商場各處。場內設有多個打卡位及過百款精品，適逢《皮克敏4 Nintendo Switch 2 Edition + 大家來挑戰! 當多慮檢定》現已正式發售，粉絲更可即場試玩新作並換領多款免費特典，即睇詳情！

4樓通天廣場化身秋日花園 穿過4樓通天廣場被纏繞花葉的花園拱門，可見飽滿大南瓜、果實及園藝工具散落四周，皮克敏則穿梭花叢間合力搬運寶物，忙碌模樣相當治癒！同場設有《皮克敏4 Nintendo Switch 2 Edition + 大家來挑戰! 當多慮檢定》主題拍照區，集合歐慶、皮克敏與救援隊成員，重現遊戲探索場景。

試玩Switch 2新作+入手過百款周邊 配合新作發布，4樓設有遊戲試玩區，讓玩家搶先體驗最新「當多慮檢定」內容，並提供體驗版存檔繼承及升級通行證資訊。每日現場均會派發試玩整理券，完成試玩可獲贈精美貼紙一張，亦可即場入手新作！此外，商品販賣區雲集過百款主題精品，涵蓋文具、毛公仔、掛飾、日用品及玩具，購物更有機會獲贈購物特典。

12樓簽到即獲免費限量紙帽+透明卡 前往12樓的「Nintendo Today!」體驗區及Live Stage可換領三重免費特典。親臨12樓Live Stage即可獲贈「來場特典」皮克敏紙帽一個及角色卡一張，紙帽共有三款設計，角色卡則多達九款可供收藏，隨機送出。於現場完成Nintendo Account簽到，可額外獲贈「花朵」款式皮克敏透明卡；完成現場問卷調查，更能把描繪皮克敏搬運收穫的「收穫」款式透明卡帶回家！

《Pikmin Bloom》限定任務同步登場 今次驚喜遍佈朗豪坊多個樓層，多隻皮克敏已悄悄現身商場不同角落，讓各位享受沿途發掘新發現的樂趣。同時，手機應用程式《Pikmin Bloom》亦於朗豪坊推出期間限定「特殊地點」，玩家完成指定任務，即可獲得能長成紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的「金色花苗」及活動限定明信片。

PIKMIN：皮克敏秋季收穫祭 日期：2026年11月10日至2026年11月22日 時間：首日11月10日 17:00 - 21:30 星期一至五 10:30 - 21:30／星期六及日 10:30 - 22:00 地點：朗豪坊4樓通天廣場及12樓