全港首個木棉花快閃店登陸圍方 1:1小剛及基路亞雕像/ 3米高速婆婆/必入手獵人收藏冊 推出900+周邊(有片)

全港首個由木棉花與動漫聯動打造的「MUSE Pop Fest powered by 動漫聯動」大型快閃店，即日起至11月23日登陸大圍圍方。雲集《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》及《進擊的巨人》36個人氣動漫作品，帶來逾900款大熱及獨家周邊，場內更設有首次登港的1:1《HUNTER x HUNTER》小剛與基路亞雕像、《黃泉雙使》打卡牆，以及巨型《DAN DA DAN》高速婆婆與《鬼滅之刃》角色助陣及抽卡扭蛋專區，即睇詳情。

1:1小剛基路亞雕像首登香港 今次場內特設多個大型打卡位，焦點必定是首度在港驚喜亮相的1:1《HUNTER x HUNTER》主角小剛與基路亞立體雕像，還原經典熱血氛圍；同場亦有《黃泉雙使》打卡牆。此外，現場更有約3米高的《DAN DA DAN》貓貓高速婆婆巨型氣偶坐陣，連同《鬼滅之刃》巨型禰豆子與胡蝶忍氣偶，以及《關於我轉生成為史萊姆這檔事》軟萌可愛的史萊姆形態利姆路齊齊登場，讓粉絲盡情打卡。《DAN DA DAN》高速婆婆更將於活動期間逢周末現身舉辦見面會，粉絲切記把握機會合照留念。

限定精品大晒冷 必入手《獵人》收藏冊+彭哥列戒指 精品陣容同樣誠意十足，大會搜羅了多款極具話題性的限量與獨家商品。早前掀起搶購熱潮的《HUNTER x HUNTER》貪婪之島「收藏冊」將開放現場限量預訂，同系列更帶來貪婪之島壓克力卡片組、暖心實用的「大天使的氣息」三合一抱枕毯及風險骰子抱枕，瞬間喚醒一眾「獵人魂」。現場亦發售以精緻黑盒完美還原經典全套戒指的《家庭教師 REBORN！》彭哥列戒指盒裝收藏組，極具收藏價值。至於《DAN DA DAN》粉絲不能錯過首度開賣的聖誕節造型高速婆婆公仔，而《劇場版 魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》亦推出香港限定特別繪製壓克力立牌及海報。

逾900款周邊登場 設珍藏卡及扭蛋專區 除了焦點精品，快閃店更網羅了《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》、《進擊的巨人》、《JoJo 的奇妙冒險》、《鋼之鍊金術師》、《暗殺教室》及《夏目友人帳》等合共36個人氣動漫，帶來逾900款周邊，從盲抽卡片、壓克力立牌到CAP帽及家品擺設一應俱全。掃貨之餘，場內特設多款動漫角色扭蛋機及抽卡專區，讓大家親手抽出心儀角色珍藏卡。

MUSE Pop Fest powered by 動漫聯動 日期：2026年11月11日至23日 時間：12:00-21:00（11月23日：12:00-18:00） 地點：圍方 The Wai 商場 L2中庭