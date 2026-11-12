友邦嘉年華12.22回歸中環海濱 推5大焦點 $86起入手早鳥門票

年末人氣活動友邦嘉年華再次回歸中環海濱！12月22日起，嘉年華將會以全新主題「Next Gen」，推出5大亮點，除了繼續帶來刺激的機動和攤位遊戲，更加推出全新佈置的打卡位和更大規模美食廣場等，打造難忘回憶。即日起至11月20日期間，嘉年華推出9折早鳥優惠，85.5元起即可入場及獲得指定數量代幣。

嘉年華延續傳統，除了帶來多款刺激機動和攤位遊戲，滿足不同年齡層的需求，更加推出5大亮點，為玩家締造驚喜。踏入嘉年華後，訪客隨即發現全新佈置和打卡專區，不妨與家人朋友拍照留念，記錄難忘時刻。經典必玩的攤位遊戲更推出《反斗奇兵5》及專為嘉年華設計的迪士尼角色公仔，粉絲必搶！

設歷來最長的音樂演出檔期+更大規模美食區

嘉年華怎少得了音樂和美食，將氣氛推上高潮。AIA邀請超過450個社區夥伴，在大帳篷內的表演區中，帶來全新主題節目，打造歷來最長的音樂演出檔期。新登場的阿提哈德航空海濱貴賓室同樣不容錯過，訪客可一邊欣賞無敵維港景色，一邊享受更豐富的款待服務。

而美食區亦以更大規模陣容回歸，當中包括米芝蓮必比登推介餐廳Tulsi和首次參加的N+ Burger，來自美國的人氣玉桂卷店Cinnabon更加推出嘉年華限定新品，甜點迷不妨留意。藍妹大牌檔同步回歸，為訪客帶來新鮮即斟的藍妹生啤。