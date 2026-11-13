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出版：2026-Nov-13 08:00
更新：2026-Nov-13 08:00

Shake Shack意大利黑松露系列回歸 新推黑松露芝士牛肉大啡菇堡+黑松露洋蔥圈

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Joe44

Shake Shack意大利黑松露系列回歸 新推黑松露芝士牛肉大啡菇堡+黑松露洋蔥圈

Shake Shack粉絲永遠不會悶，皆因品牌不時大推新品吸引burger控。今次配合冬季節日主題，意大利黑松露系列強勢回歸，一次過推出四款黑松露口味漢堡包以及三款炸物。小編日前與同事開心share，同大家講下食後感！

01. Black Truffle Burgers 意大利黑松露系列漢堡

四款意大利黑松露系列漢堡包

意大利黑松露油調配醬汁

黑松露予人奢華尊貴感覺，今次Shake Shack特別採用意大利黑松露油調配自家黑松露醬，醬汁幼滑細膩，散發黑松露的馥郁香氣。四款漢堡包及一系列炸物就用此醬調味。

全新登場的漢堡主角由大啡菇擔當，一款黑松露芝士大啡菇堡，以香脆雙層原隻大啡菇夾著流心美國明斯特芝士和車打芝士，配上生菜及黑松露醬。大啡菇大件厚肉，配黑松露醬特別夾。醬汁的黑松露香氣調得自然溫和，勝在不霸道，適合大眾胃口。另一款黑松露芝士牛肉大啡菇堡，100%全天然安格斯牛肉加上香脆雙層原隻大啡菇、瑞士芝士及自家製黑松露醬，餡料太豐富，小嘴人士要豁出去不理儀態擘大口進食，相當飽肚，芝士味香濃。

06. 【NEW 全新登場】Black Truffle Shack Stack 黑松露芝士牛肉大啡菇堡 05. 【NEW 全新登場】Black Truffle 'Shroom 黑松露芝士大啡菇堡 04. Black Truffle Chicken黑松露雞肉堡 03. Black Truffle Burger 黑松露牛肉堡

黑松露香脆雞粒及洋蔥圈

食漢堡點少得香口炸物？我的頭號心心眼亮點金黃波浪曲薯條，波浪位特別掛醬鎖著黑松露香氣。兩款全新黑松露小食有黑松露香脆雞粒及黑松露洋蔥圈，雞粒採用雞胸肉，炸得酥脆雞肉不失肉汁；後者洋蔥保留天然甜香，炸漿外層酥脆，蘸細膩的黑松露醬更感幽香滋味。

講開又講，Shake Shack原來也會提供到會服務，大家準備搞節日派對、聚會活動多個好選擇！詳情可以瀏覽Shake Shack網頁

02. Black Truffle Sides 意大利黑松露系列小食 08. 【NEW 全新登場 】Black Truffle Onion Rings 黑松露洋蔥圈 09. 【NEW 全新登場 】Black Truffle Chicken Bites 黑松露香脆雞粒 07. Black Truffle Fries 黑松露薯條

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