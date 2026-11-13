Shake Shack意大利黑松露系列回歸 新推黑松露芝士牛肉大啡菇堡+黑松露洋蔥圈

Shake Shack粉絲永遠不會悶，皆因品牌不時大推新品吸引burger控。今次配合冬季節日主題，意大利黑松露系列強勢回歸，一次過推出四款黑松露口味漢堡包以及三款炸物。小編日前與同事開心share，同大家講下食後感！

意大利黑松露油調配醬汁

黑松露予人奢華尊貴感覺，今次Shake Shack特別採用意大利黑松露油調配自家黑松露醬，醬汁幼滑細膩，散發黑松露的馥郁香氣。四款漢堡包及一系列炸物就用此醬調味。

全新登場的漢堡主角由大啡菇擔當，一款黑松露芝士大啡菇堡，以香脆雙層原隻大啡菇夾著流心美國明斯特芝士和車打芝士，配上生菜及黑松露醬。大啡菇大件厚肉，配黑松露醬特別夾。醬汁的黑松露香氣調得自然溫和，勝在不霸道，適合大眾胃口。另一款黑松露芝士牛肉大啡菇堡，100%全天然安格斯牛肉加上香脆雙層原隻大啡菇、瑞士芝士及自家製黑松露醬，餡料太豐富，小嘴人士要豁出去不理儀態擘大口進食，相當飽肚，芝士味香濃。