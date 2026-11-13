機場美食｜鏞記全新概念店進駐T1禁區 24小時營業！歎原隻燒鵝髀腸粉/即場製作煲仔飯(有片)

每次搭凌晨機，入到機場禁區想歎碗熱辣辣的地道港式美食都並非易事！擁有逾80年歷史的粵菜食府「鏞記」，聯乘全球最大旅遊餐飲營運商SSP集團，於香港國際機場一號客運大樓(T1)禁區內開設全新概念店「YUNG KEE POP」。新店提供24小時全天候餐飲服務，早餐及宵夜套餐低至$58起，讓旅客隨時品嘗正宗港式風味！

機場首創即製煲仔飯 必試「黯然銷魂」叉燒煲仔飯 新店選址東大堂禁區內美食廣場，午市及晚市套餐由$89起。當中最驚喜莫過於成為於香港機場供應「現場製作煲仔飯」的食肆！焦點推介機場限定「蜜汁叉燒皇煎蛋煲仔飯套餐」($158)，將經典黯然銷魂飯升級為煲仔飯，特選加拿大豬肉製成的招牌叉燒配太陽煎蛋，米飯吸盡肉汁精華，煲底更帶有金黃香脆的靈魂「飯焦」；惹味之選則有「鴛鴦腸煲仔飯套餐」($138)，一次過歎盡「鏞記」招牌油香豐腴的鵝肝腸及甘香惹味臘腸。此外，招牌燒鵝雙拼飯($158)可自由選配絲苗白飯或健康紅米飯及時令野菜，兼顧美味與健康飲食。同場亦有懷舊「鴛鴦炒飯」($132)、老饕必試隱藏菜單「秘製咖喱牛崧炒飯」($138)及足料滋潤的「爵士湯配飯套餐」($98)。

每日限量原隻燒鵝髀腸粉 深夜歎「一盅兩件」 每日上午11時起更會限量供應的奢華菜式「燒鵝髀腸粉」($238)，將皮香肉嫩、油香四溢的「鏞記」原隻黑鬃鵝燒鵝髀極具霸氣放上即製幼滑腸粉，兩大港式美食完美結合！至於乘搭早機或深夜航班的旅客，在早餐及宵夜時段，同樣可體驗「一盅兩件」飲茶文化。餐廳首度在機場推出師傅現場手拉的即製皺紋腸粉，「蜜汁叉燒皇腸粉」($65)米香與焦香兼備；另有匯聚蝦餃、燒賣、黑金流沙包及主食的「點心拼盤套餐」($78起)，以及綿密鮮甜的「生滾順德魚片粥套餐」($88)，凌晨時分亦能暖胃暖心。

設手信專區 開幕優惠送限量燒鵝匙扣 新店以「Less Weight, Same Soul」為設計理念，融入象徵燒味工藝的「炭火丹」橙色與型格黑白色調，展現活力。店內更特設「滋味隨行」專區，供應冰糖雪耳特飲、果香茶飲，以及極品XO醬、馳名皮蛋、子薑片及「原隻傳統飛天燒鵝禮盒」等人氣手信，方便隨時將香港味道帶上飛機。為慶祝開幕，凡單次消費滿$100，即可隨機獲贈限量版「鵝嚐港味系列」燒鵝造型匙扣一個，一套五款造型極具收藏價值，送完即止！

YUNG KEE POP 地址：香港大嶼山香港國際機場一號客運大樓離港層(L7)離境(南)後美食廣場 營業時間：24小時 餐點供應時間： 早餐07:00 – 11:00 午餐及晚餐11:00 – 23:00 宵夜 23:00 – 07:00