周末好去處｜JFOODO年度微醺盛事 Sake Sparks! 日本清酒試飲販賣會 登陸將軍澳PopCorn

日本酒愛好者周末記得去！日本食品海外推廣中心（JFOODO）將於2026年11月13至15日，一連三天於將軍澳PopCorn舉行「Sake Sparks! 日本清酒試飲販賣會」。匯聚12間清酒進口商與4間本地人氣美食品牌，提供超過100款日本酒，配搭多款會場限定美食，帶來一場層次豐富的品飲體驗，活動更全日免費開放入場！

逾百款日本清酒低至 7 折 設 4 大主題體驗區 會場特設4大主題體驗區，包括「微醺吟味所 Spark your SENSES」於指定展位各享1杯清酒試飲；「微醺解碼站 Spark of SECRETS」認識清酒風味類型，找出心水口味；「微醺寫真館 Spark the SHOT」打卡日系特色唯美燈籠牆；「微醺祈願所 Spark in SHRINE」寫下祈願並懸掛於祈願牆。入場人士於入口處可領取「試飲紙杯」、「清酒參拜券」及「微醺足跡咭」參加體驗區活動，如有興趣深度品鑑，亦可選購「品味券」，於會場自由兌換暢飲。

聯乘 4 大人氣小食品牌會場限定搭配 為讓大家更深度探索到清酒的不同魅力，是次活動亦聯乘4間本地人氣小食品牌，推出會場限定搭配，包括Sweet Memories「清酒琉璃麻糬果子」、米芝蓮推薦倆口小吃「柚子饅頭Bagel配柚子清酒Cream Cheese」、NUTTIEB「流心開心果清酒麻糬波波」，以及Ease Cafe「鐵板牛肉海苔脆Taco」，讓清酒體驗再昇華。

聯乘Ease Cafe、Sweet Memories、NUTTIEB及倆口小吃推出會場限定搭配。

儲印赴日參觀指定酒造見學即可獲贈驚喜禮品 於「微醺祈願所 Spark in SHRINE」完成祈願後，再於社交媒體打卡或填寫活動問卷，即可免費獲贈獨家設計的會場限定紀念杯乙個，4個款式招酒貓、白狐、八岐大蛇或結緣釀酒兔圖案隨機派發。另外，入場人士保留蓋妥印章的「微醺足跡咭」，並於2027年12月31日前赴日參觀指定酒造見學時出示，即有機會獲贈專屬驚喜小禮品，將微醺足跡從香港延伸至日本源頭。

於「微醺祈願所 Spark in SHRINE」完成祈願後，再於社交媒體打卡或填寫活動問卷，即可免費獲贈獨家設計的會場限定紀念杯乙個（款式隨機）。

Sake Sparks! 日本清酒試飲販賣會 日期：2026年11月13至15日（星期五至日） 時間：中午12時至晚上9時 地點：將軍澳PopCorn一期 L1中庭 免費入場