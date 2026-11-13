網上熱話｜貪玩兒子倒黃糖入洗衣機 港媽崩潰求救引網民幽默留言：啲衫變晒糖衣裝

相信每個小朋友小時候都試過貪玩而惹禍，幸福的小朋友大多會有父母出手解決，然後被父母狠狠教訓。長大成人後，回看小朋友所闖的禍，部分行為的確得啖笑。早前，一位港媽崩潰發文指兒子將食用黃糖倒入洗衣機的洗衣粉內格，引來大批熱心網民分享處理方法，更出現不少惹人爆笑的幽默留言，盼能為港媽一笑解千愁。

貪玩兒子倒黃糖入洗衣機內格 父母發現子女闖禍確實無奈又頭痕，就算能夠出手解決都可能需努力花費大量人力物力。早前，一位港媽在社交平台發文，直指貪玩的兒子竟然將食用黃糖倒入家中洗衣機，更精準地打開洗衣機的內格，將黃糖倒入本應放洗衣粉的小格。

港媽崩潰求救 網民各出奇招 發現洗衣粉變黃糖的港媽看見部分黃糖遇水即溶變成「糖水」，存於小格裡，崩潰的她只好發文表示「救命SOS，阿仔倒咗包黃糖落洗衣粉嗰格，可以點？」有網民各出奇招嘗試幫手解決，「拆出來洗乾淨先再空機洗三次」、「大力按住再拉就拆到出嚟」、「開2機熱水洗掂晒」。亦有人藉此質疑「你唔知個格可以抽出嚟洗？即係你從來冇洗過個格？」。

幽默留言引人爆笑 除了認真諗方法幫忙解決黃糖危機，部分網民就使出風趣本色幽默留言，「切幾嚿番薯放入洗衣機就得㗎啦」、「切多條番薯落去，開60度洗，慢煮一個鐘」、「記得加薑」、「切個大冬瓜落去做冬瓜茶都得」，亦有人關心囝囝的下場，「可以藤條炆豬肉」、「煲仔飯都得」，需少當中獲得最多Like的則是一個搞笑留言，「衰仔…全部變晒糖衣裝」，盼能令港媽一笑解千愁。