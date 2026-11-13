著數優惠｜Urban Coffee Roaster榮登亞太區No.15最佳咖啡店 中環SOHO旗艦店大派1,000杯咖啡

聯合創辦人Gary Au於2024年贏得「香港咖啡師大賽」及「香港咖啡調酒大賽」雙料冠軍，其後代表香港出戰世界賽，在「世界咖啡調酒大賽」中榮獲全球第六名的優異成績。今次品牌再在國際舞台上創出佳績，榮膺「The World’s 100 Best Coffee Shops」全亞太區第15名，為港爭光。據知評選過程相當嚴謹，結合全球咖啡愛好者的投票和專業評審團的嚴格考核方能入選。

11月16日開始免費送咖啡

目前U.C.R.在香港設有一間烘焙工場，並營運7間咖啡店，更衝出海外打入日本市場，於東京開設首間海外分店。而中環蘇豪區旗艦店亦已升級重開，決定免費請飲1,000杯咖啡，與民同樂。由 11 月 16 日至 12 月 11 日，逢星期一至五到UCR SOHO店出示UCR會員帳號，即可免費換領外賣Americano 或Latte（凍/熱）1杯。活動期間每日限量50杯，每人每日限換1杯，先到先得，新加入會員及現有會員均適用。如咖啡控加入UCR做會員，不單享有積分獎賞和獨家禮遇，也能參與UCR不定期推出的咖啡相關活動。