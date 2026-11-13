日式羊肉居酒屋遇上米芝蓮粵菜 四手聯乘演繹秋冬「羊龍傳奇」

秋風起，正是大啖羊肉的好時機。然而羊肉在港人餐桌上往往離不開羊腩煲或西式羊架，悶出鳥來。主打精進羊肉料理的現代居酒屋 Kyanbasu by Mt. Yotei ，一直致力打破港人對羊肉的固有印象，找來黃大仙米芝蓮必比登推介粵菜 九龍飯館 ，呈獻僅此四晚的「羊龍傳奇」四手聯乘晚宴。這場跨界合作是一次以傳統粵菜工藝重塑頂級羊肉的味覺實驗。聯乘將於11月18及19日率先在Kyanbasu登場，隨後於11月25及26日移師九龍飯館。兩店雖各有主場限定菜式，卻同時保留了多道共同創作的亮點，讓一眾羊癡們從不同菜式演繹感受羊肉的細膩與豐腴。

聯乘餐單以別具玩味的 「羊龍傳奇三重奏」 打響頭炮，將廣東點心換上羊肉新裝。當中的 「羊肉燒賣」 手切寧夏鹽池灘羊西冷配搭冬菇，肉汁飽滿； 「香煎羊肉叉燒包」 則以自家烤羊頸叉燒取代傳統豬肉，鬆軟包身底部煎得金黃香脆，外層裹上甜中帶鹹的麥芽糖漿；至於懷舊手工菜 「金錢雞」 以羊肝與烤羊頸叉燒層疊，並配以醃菜的柔和酸度平衡油脂。緊接登場的 「薑葱花膠羊胸腺煲」 ，靈感源自經典薑葱魚雲煲，以細嫩羊胸腺與黏糯花膠在灼熱砂鍋中爆出焦香，口感對比鮮明。

兩店各自的限定環節，料理風格更見鮮明。Kyanbasu團隊從漢字的「鮮」出發，探索「魚」與「羊」共冶一爐的和諧感。「白鱔羊雜煲仔飯」將富含骨膠原的白鱔與慢煮羊雜同煲，油脂滲透米飯，結成焦香飯焦；「魚湯燉羊腩煲」則以奶白濃郁的魚湯慢燉油花豐富的羊腩，鮮味層層遞進。

而九龍飯館主場，焦點則落在廣東燒味與猛火鑊氣之上。「臥豬藏羊珍」將招牌脆皮烤乳豬配搭羊頸肉碎炒雞油菌，佐以烤鴨餅皮、糖桂花及蒜蓉同吃，鹹甜交織。而總廚林師傅主理的「飯館羊珍小炒王」，更把羊腩片、羊舌與韭菜花、櫻花蝦猛火快炒，盡顯粵菜館駕馭鑊氣的深厚功架。聯乘餐單每位$1,280，於Kyanbasu及九龍飯館同步供應，絕對是羊癡今年不容錯過的料理。