儲印花｜7-Eleven x Sanrio characters印花換購電子遊戲機盲盒 4款復古造型小物 11.18早上7時起同步登場（有片）

Sanrio粉絲必搶！7-Eleven最新印花換購活動聯乘Sanrio characters推出《RE-PLAY經典回憶》系列電子遊戲機盲盒！7款電子遊戲機盲盒集結Sanrio人氣角色，每款遊戲機均結合角色特徵打造主題小遊戲，細節度100分！另外，7-Eleven亦同步推出4款Sanrio characters《RE-NEW萌藝復興小物系列》換購精品，包括化妝袋、卡套、小物袋，懷舊風與實用性兼備。粉絲們記得boomark時間，11月18日早上7時起正式登場！

電子遊戲機盲盒 6 常規款 +1 隱藏款 《RE-PLAY經典回憶》系列電子遊戲機盲盒集結7位Sanrio人氣角色：My Melody、Kuromi、Hello Kitty、Cinnamoroll、Pompompurin及Hangyodon；於80、90年代亦紅極一時的Pochacco更會作為隱藏版驚喜亮相！每款電子遊戲機內的主題小遊戲均會根據角色特徵打造，7款各有不同，如My Melody的「帽子變裝」，為My Melody襯搭最可愛的OOTD；Hello Kitty的「蘋果大豐收」，幫Hello Kitty收集蘋果做一個蘋果批；Pompompurin的「配對鞋仔」，找回失落的鞋子等。至於隱藏版Pochacco會是甚麼遊戲？就等大家來發掘！

印花派發及換購詳情 電子及實體印花將於11月18日早上7時起派發至12月29日，於7-Eleven 實體店舖（香港迪欣湖、迪士尼行政大樓及迪士尼樂園食物亭分店除外）或網店單次購物滿$20即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。 電子印花 儲齊35張電子印花，即可免費隨機換購1件（限量5,000件，先到先得，換完即止）；或

儲齊4張電子印花加$99，即可隨機換購1件；或

儲齊6張電子印花加$150，即可隨機換購2件。 實體印花 儲齊4張實體印花加$99，即可隨機換購1件；或

儲齊6張實體印花加$150，即可隨機換購2件。

yuu獎賞計劃會員專享優惠 推廣日期：由2026年11月18日早上7時起至2026年12月29日止。 兌換日期：由2026年11月18日早上7時起至2027年1月1日止。 以8,800 yuu積分加$65，即可隨機換購1件；或

以21,800積分即可隨機換購1件。 《RE-PLAY經典回憶》系列電子遊戲機盲盒換購期由11月18日早上7時起至2027年1月1日。

Kuromi 電子遊戲機閃亮版 11.25 日 7 仔預購登場 Kuromi粉絲記得搶埋特別版！除了7款角色盲盒款式外，今次更特別推出 「Kuromi電子遊戲機 - 閃亮版」，讓粉絲直接購買擁有閃亮造型的Kuromi！閃亮版機身功能與遊戲內容與標準版一致，11月25日早上7時於7仔預購以$129即可帶回家！（數量有限，售完即止）

4 款兼具懷舊美學與實用功能精品換購 7-Eleven同步推出4款兼具懷舊美學與實用功能的《RE-NEW萌藝復興小物系列》換購精品，當中包括以Floppy Disk（磁碟）為概念打造的Floppy卡套連貼紙及Floppy小物袋，絕對是90年代回憶殺！ Floppy卡套連貼紙款式：Kuromi、Cinnamoroll、Pochacco及Hangyodon

Floppy小物袋款式：Hello Kitty、Pompompurin及Hangyodon

化妝袋（大）：Kuromi及Hello Kitty

化妝袋（小）：My Melody及Cinnamoroll 《RE-NEW萌藝復興小物系列》換購精品將於11月18日早上7時起於7-Eleven正式登場。