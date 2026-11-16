節日送禮之選！LV 限量Monogram Rouge 彩妝登場

自La Beauté Louis Vuitton面世以來，名為「Monogram Rouge」的色調便一直佔據著核心地位。適逢品牌最具代表性的 Monogram 帆布誕生 130 週年，化妝品創意總監 Pat McGrath 特別在節日季以此經典色號為主軸，推出全新限量版彩妝系列，將品牌百年工藝與現代美學凝鍊於方寸之間。

眼眸上的焦糖與酒紅： LV Ombres 896 眼影盤 將這股經典魅力延伸至眼妝，把三款源自帆布色調的溫暖焦糖棕，與緞光質地的招牌深紅巧妙配搭，打造出和諧而富個性的節日眼眸。

低調透亮潤唇之選： 偏愛自然妝感的話， LV Baume 896 Monogram Touch 能在雙唇留下一抹半透明的勃根地紅棕色，輕盈展現從容氣質；配合精準的 LV 唇線筆（ 896 Monogram Rouge ） ，無論勾勒俐落唇形或暈染柔和邊界皆遊刃有餘。

絲緞與霧面雙重唇妝體驗： 經典的 LV Rouge Satin 896 展現飽滿光澤與瞬間氣場；而系列首度登場的 LV Rouge Matte 896 則以絲絨霧面質感重新演繹同一色號，將經典紅調轉化為更柔和、深邃的現代觸感。

色號編號「896」絕非偶然，這正是向 1896 年 Monogram 帆布面世的歷史時刻致敬。Pat McGrath 巧妙地將品牌標誌性帆布的沉穩深棕，揉合皇牌正紅「854 Rouge Louis」的濃郁光澤，調配出這款極具層次感且不挑膚色的深邃紅調。對 Pat McGrath 來說，這抹紅色並非刻意調配的產物，而是源自品牌歷史與女性氣質的自然結晶，既能作為大膽宣言，亦是日常梳妝台上的優雅儀式。

手繪工藝與可替換的傳承哲學

今個限量系列的奢華感更由內而外延伸至產品外殼。所有單品均換上與唇膏色調相呼應的深酒紅色漆面鋁製外殼，金屬環上的 Monogram 花卉圖案更由工匠人手繪製，盡顯高級訂製的細膩匠心。每件彩妝單品均採用可補充式設計，讓美妝品成為值得長久珍藏、甚至代代相傳的藝術品。

從梳妝台到旅途的精緻美學

除了彩妝單品Louis Vuitton亦同步推出一系列以標誌性勃根地酒紅色為主調的專屬小型皮具配件。這正呼應了品牌一直秉持的理念——美妝與「旅行的藝術」密不可分，讓這份節日的璀璨與工藝，能隨身攜帶至每段旅程之中。