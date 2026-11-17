狗狗5大日常壞習慣 恐成加速愛犬腦退化元兇

大腦運作需要充足且均衡的營養素支援，長期飲食單一或營養攝取不足，會直接影響神經系統的健康。尤其當狗狗步入高齡期，新陳代謝、消化能力及食慾均會出現變化，幼犬或成犬時期的糧食未必再適合牠們。飼主應根據愛犬的年齡及身體狀況，選購合適的高齡犬配方糧食；如有需要，亦可諮詢獸醫意見，適度補充護腦營養素。

狗狗增加失智風險習慣 1.散步和運動太少

狗狗增加失智風險習慣 1. 散步和運動太少 都市人生活忙碌，有時難免減少帶愛犬外出的時間。然而，若狗狗長期缺乏散步與遊戲的機會，不僅會導致肌肉流失、體力下降，更會切斷牠們接收外界感官刺激的途徑。外出散步對狗狗而言不只是「放電」，透過嗅聞不同的氣味、觀察周遭環境，能有效活化大腦神經。主人應視乎毛孩的體能狀況，每天安排適量的戶外活動與互動遊戲，為大腦注入活力。

狗狗增加失智風險習慣 2.每天生活一成不變

狗狗增加失智風險習慣 2. 每天生活一成不變 日復一日在同一個客廳活動、每天走一模一樣的散步路線，加上缺乏與主人的深度互動，枯燥的生活模式容易令狗狗的大腦陷入「休眠」狀態。建議主人定期為愛犬添置新玩具、在家中進行「嗅聞尋寶」等益智小遊戲，或偶爾轉換散步路徑，藉此訓練牠們的思考與應變能力。不過，部分性格較敏感或膽小的犬隻，面對環境突變可能會產生焦慮，主人在引入新事物時宜循序漸進，細心觀察牠們的接受程度。

狗狗增加失智風險習慣3. 作息日夜顛倒影響睡眠質素

狗狗增加失智風險習慣 3. 作息日夜顛倒影響睡眠質素 部分狗狗習慣在白天長時間昏睡，一到深夜卻精神奕奕、四處走動。雖然作息混亂未必直接誘發失智，但長期睡眠不足及生理時鐘失調，確實會損害腦部修復與整體免疫力。要改善情況，主人可在日間增加愛犬的活動量以消耗精力，到了晚上則為牠營造一個安靜、昏暗且具安全感的睡眠環境，協助牠建立規律的晝夜節奏。

狗狗增加失智風險習慣4. 飲食結構單一或營養失衡

狗狗增加失智風險習慣 4. 飲食結構單一或營養失衡 大腦運作需要充足且均衡的營養素支援，長期飲食單一或營養攝取不足，會直接影響神經系統的健康。尤其當狗狗步入高齡期，新陳代謝、消化能力及食慾均會出現變化，幼犬或成犬時期的糧食未必再適合牠們。飼主應根據愛犬的年齡及身體狀況，選購合適的高齡犬配方糧食；如有需要，亦可諮詢獸醫意見，適度補充護腦營養素。

狗狗增加失智風險習慣 5. 誤把病徵當作「正常老化」 很多主人會發現愛犬年老後步履蹣跚、聽力減退，便理所當然地視為「年紀大機器壞」，因而忽略了定期體檢的重要性。事實上，高齡犬隻除了可能出現認知退化，關節炎、痛症及內臟機能衰退亦十分常見。身體的不適往往會令狗狗在半夜失眠、無故吠叫或表現焦躁，這些行為有時會與失智症混淆。因此，定期帶高齡犬進行全面健康檢查至關重要，一旦發現異常便應及早求醫。

犬隻失智的常見警號

犬隻失智的常見警號 狗狗出現認知功能障礙的年齡因個體而異，並無絕對標準，但普遍集中於高齡階段。飼主在日常生活中若留意到愛犬出現以下行為轉變，便需提高警覺： 作息紊亂： 晚上拒絕入睡，出現明顯的日夜顛倒現象。

異常吠叫： 在深夜或清晨時分無故持續吠叫或發出哀鳴。

空間迷失： 經常在原地不停打轉，或鑽進傢俬縫隙後不懂退後而受困。

如廁習慣改變： 忘記原本的如廁位置，在屋內隨處大小便的次數增加。

反應遲鈍： 呼喚其名字時反應變得緩慢，對家人及食物的熱情大減。

需要留意的是，上述徵狀亦可能由其他內科或痛症疾病引起，並非單純指向失智，確診前必須交由專業獸醫作詳細評估。 縱使歲月無情，但透過後天的細心照料，絕對能延緩毛孩腦部退化的步伐。除了在日常生活中多花心思陪伴與刺激其感官外，建議飼主養成簡單的「健康日記」習慣，定期記錄愛犬的進食份量、睡眠時數、步態及吠叫頻率。這些微小的數據能幫助飼主及早察覺身體發出的求救訊號，讓毛孩在晚年依然能享有高質素、有尊嚴的生活。