聖誕節將至，不妨把握機會向親朋好友表達心意。city’super今年繼續搜羅環球美食，涵蓋意大利聖誕蛋糕Panettone、朱古力倒數月曆，以及日本老字號甜點，無論是送禮還是自用，絕對毫不遜色。

聖誕禮物提案2026｜意大利直送Panettone 說起意大利聖誕傳統美食，Panettone必定榜上有名。以天然酵母長時間發酵，並加入糖漬橘皮、檸檬皮與葡萄乾等果乾的Panettone，口感介乎麵包與蛋糕之間，綿密質感讓人一試難忘。city’super今年引入超過70款Panettone，包括時尚名牌之選Moschino和頂級烘焙名家Loison Regalo推出的意大利聖誕蛋糕。

聖誕禮物提案2026｜聖誕倒數月曆 別具節日儀式感的倒數月曆，是送禮的最佳選擇。今年各大朱古力品牌均有推出聖誕月曆，包括家傳戶曉的 HARIBO、KITKAT、KINDER，以及Le Chocolat des Français與Le Comptoir de Mathilde等，滿足不同預算和喜好。

聖誕禮物提案2026｜限定朱古力禮盒 除了倒數月曆，朱古力禮盒亦是送禮首選。在1957年成為丹麥皇家御用巧克力商的Anthon Berg，今年推出雞尾酒酒心朱古力，酒精迷不妨一試；全球領先意大利黑松露生產商URBANI (Urbani Tartufi) 帶來筒裝黑松露朱古力，完美融和松露香氣和甜美朱古力。

聖誕禮物提案2026｜日本直送限定甜點 日本甜點向來是許多人的至愛。蛋糕控絕不能錯過來自日本兵庫縣的Henri Charpentier的費南雪蛋糕，其蛋糕憑藉濃郁牛油香氣與細緻口感，連續多年成為「全球銷量最高的費南雪蛋糕」的品牌。在1987年創立的C³亦是寶藏品牌，招牌「烤提拉米蘇（Baked Tiramisu）」選用北海道產馬斯卡邦尼芝士（Mascarpone），口感鬆軟綿密。 今年city’super帶來多款日本直送品牌禮盒，包括Henri Charpentier 8個裝費南雪蛋糕禮盒，以及C³ 6 個裝烤提拉米蘇禮盒，不妨留意。

聖誕禮物提案2026｜聖誕禮物籃 自問三心兩意，難以作出選擇？city’super推出超過 20 款聖誕禮物籃，$480起即可帶走多款環球精品，當中包括歐洲雜貨、水滾、火腿和酒類等，滿足不同送禮需求。