克羅地亞深度遊｜薩格勒布近郊小鎮 藏着港產片足跡 古堡遺址睇成龍電影《龍兄虎弟》拍攝地

慢活小鎮:必嘗奶油蛋糕 薩莫博爾位於薩格勒布近郊，從首都乘巴士不到一小時即達，是當地人和遊客都愛走訪的小鎮。不少人更是衝着當地甜點名物 Samoborska kremšnita 而來。這款擁有近百年歷史的奶油蛋糕，2021 年獲克羅地亞文化部列為非物質文化遺產。在鎮中心托米斯拉夫國王廣場（King Tomislav Square）的露天茶座品嘗一件，幾乎是遊人的指定動作。我們也試了一塊，酥皮下綿密順滑的 custard cream 甜而不膩。當然類似的酥皮奶油蛋糕在歐洲甚至克羅地亞本土都有不同版本，但不妨像品嘗日本拉麵一樣，當作各有各的在地風味。

古堡遺址：成龍電影拍攝地 穿過老城，我們直奔當天目標Old Town Samobor (亦即薩莫博爾古堡/Samobor Castle)。免費開放的古堡位於山丘上，但早已淪為斷壁殘垣，窗洞空空，石牆爬滿植披，處處是歲月痕跡。據展板介紹，古堡最早由捷克國王奧托卡二世（Ottokar II）於1268年興建，其後多個貴族相繼修建和居住, 但引起我們注意的卻是最後一行介紹：「…to become a tourist attraction, known among film lovers as the location that almost cost Jackie Chan his life.」成龍也在這裏拍過戲？一查之下，原來這裏正是1986年動作片《龍兄虎弟》（Armor of God）的取景地之一（當時仍屬南斯拉夫），1985年拍攝期間，成龍發生嚴重意外，差點喪命。他大概也沒想過，多年後異國古堡的展板上會這樣留有他的名字。想感受古堡昔日的貴族要塞氣勢，參觀後可沿山徑再往上走，到海拔368米的 Tepec viewpoint 觀景台。只要不畏高，爬上14米高的鋼梯，整座古堡遺址與周邊山谷便盡收眼底。