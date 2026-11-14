泰國布吉旅遊｜布吉舊城區Citywalk 必去打卡地標+咖啡店+手信推介

布吉因為擁有豐富的錫礦資源，歷史上曾是多國文化交匯之地。走入布吉舊城區，可看到大量雕花精美的排屋，以中葡融合為設計，配上繽紛奪目的外牆顏色，城市風貌既慢活悠閒，但同時亦能感受到東南亞的好客熱情。今次記者為大家精選好一條舊城區Citywalk路線，集結打卡地標、人氣咖啡店、手作體驗與必買手信店，適合下次到訪時跟著漫遊探索。 文、相：heidi

第1站：打卡布吉舊城區地標！舊警察局鐘樓 幾乎每位首次到訪布吉舊城的旅客，都會在舊警察局鐘樓前停下腳步。這座建於20世紀初的建築，與對面的前渣打銀行大樓同為舊城區最重要的地標；鮮黃色外牆配白色拱形窗框，在車水馬龍的街角顯得格外醒目。建築背後還有一段有趣插曲，當年錫礦業帶動布吉迅速發展，當地政府邀請渣打銀行進駐，並在對面興建警察局以維持治安。有趣的是，鐘樓雖早已預留鐘面位置，卻因預算不足而空置逾半世紀，直至1970年代才由布吉獅子會捐贈時鐘。現在這裡已改建成布吉峇峇娘惹歷史博物館，展示島上歷史與土生華人文化，有興趣的話不妨入內參觀。



地址：Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

第2站：人氣泰國咖啡品牌GRAPH Coffee Co.布吉分店 參觀完鐘樓，下一站不妨走到旁邊的GRAPH Coffee Co. Phuket歎杯咖啡。品牌來自清邁的人氣精品咖啡，布吉分店特別選址於一幢中葡式建築內，樓高三層的空間結合水泥牆、硬木樓梯與工業風元素，文青一定鍾意。咖啡特調風格走實驗路線，大膽加入竹炭、番茄與自家製果味糖漿等元素。心水必試招牌Monochrome，將意式濃縮咖啡混合食用活性炭、香草與牛奶，賣相黑白分明，入口順滑，微甜帶奶香。店內亦出售咖啡豆、咖啡杯等周邊商品，適合買回香港作手信。



地址：121 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket, Phuket 83000, Thailand

第3站：SiTAO Studio自製陶瓷冰箱貼 不少人旅行時都喜歡收集冰箱貼，來到SiTAO Studio便可以找到各式手繪陶瓷冰箱貼。圖案圍繞布吉本地元素，例如大象、椰子樹和七彩建築，造型活潑可愛，由於全部以人手繪製，每一件都獨一無二。店內亦備有陶瓷杯、花瓶等手作製品，送禮自用都不錯。如果時間充裕，更可參加DIY手繪冰箱貼體驗，親手為旅程留下專屬紀念品。



地址：119 Phangnga Rd, Tambon Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

第4站：特色手信店Talay Craft & Souvenir 布吉舊城每隔幾步便有一間遊客手信店，但若然想入手有特色、又有心思的伴手禮，一定要去特色手信店Talay Craft & Souvenir！店內出售天然精油香薰、泰式美食造型冰箱貼、泰式擺設與飾物，款式具質感，價格亦相當親民，整體性價比高。店內最特別的產品是榴槤造型斜孭袋，以環保橡膠製成，榴槤果皮紋理逼真，送禮給朋友一定有驚喜。



地址：107 Thalang Rd, Talat Yai, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Thailand

第5站：設計玩味眼鏡品牌CABANA Cō. 旅行度假必備太陽眼鏡，來到布吉想為自己添置新配飾，便不能錯過泰國眼鏡品牌CABANA Cō.的門店。品牌設計時髦而充滿玩味，鏡框造型多變、顏色大膽，由圓框、方框到貓眼設計都應有盡有，充滿鮮明的海島度假風格，絕對值得慢慢試戴挑選。



地址：No.12 Thalang Rd., Phuket Old Town, Thailand