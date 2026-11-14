實試米芝蓮一星及黑珍珠一鑽甬府立冬宴 一期一會過橋黃魚/白松露/梭子蟹(多圖)

愛吃之人不可不試灣仔這家米芝蓮一星以及黑珍珠一鑽高級寧波菜食府甬府，依循二十四節氣，精選高質時令食材，先後呈獻春、夏、秋季盛宴。現在輪到最終章「立冬宴」，即日起至12月8日可以品嘗到名廚劉震師傅圍繞「冬藏」創作的餐單，一期一會，坊間罕有。 文、攝：Vera Gee

寧波海產潮蝦+梅章魚入饌 根據《黃帝內經》「春生，夏長，秋收，冬藏。」「藏」意指土地深處積蓄的甘味；也是水中魚蟹養成的豐腴；也是風乾、醃漬與糟藏留住的季節。「立冬宴」是順應冬季當造食材的特性而構思菜單，讓大家盡嘗一年積蓄的溫潤與滋養。今次就嚴選了寧波上乘的潮蝦、大黃魚、梅章魚、梳子蟹 （馳名十八斬選用的蟹）、魚鲞（即魚乾）、風乾灘塗野鴨、芋艿、冬笋、九年百合，以及寧夏灘羊、山東蘿蔔、四川宜菜入饌，呈獻13道精品風味菜。

頭盤四小碟 頭盤四小碟各有不同特色，白滷墨魚魚子醬凍選用東海墨魚一夜乾，𠝹花切法更顯清新爽嫩，以清湯做成的魚子醬啫喱凍更增強涼爽怡人的海洋氣息。越式糟雞採用自然飼養三百天的走地雞，肉質結實帶爽，加入陳化酒糟糟醃，肉味純重。吸收肉香醬香的焅冬笋、以沈香木燻製入味的沉香煙燻醬牛尾，均充滿寧波地道的冬日風味。

過橋黃魚山藥貓耳麵 寧波海岸線綿長，海產豐富，主菜以海鮮為主角。先來過橋黃魚山藥貓耳麵，嚴選東海拖網黃魚，取魚骨熬成奶白湯頭，席前倒進置了魚生片的碗中，細心發現黃魚片砌成優雅花形，魚湯撞入的熱力使魚肉僅熟，保持最鮮美柔嫩的狀態。配上螺旋紋的山藥貓耳麵，柔韌又掛湯。魚湯鮮甜絲滑毫無魚腥，予人溫潤之感，編者甚為欣賞。 酥炸鮟鱇魚肝梅章魚 卷物外層金黃極薄乾爽酥脆，脆得咬下時發出清脆利落的「咔咔」聲；內裡的鮟鱇魚肝甘香豐潤入口即融，與清鮮細嫩的梅章魚組成細膩的層次。

禿黃油扒潮蝦仁／配意大利白松露 用的是寧波野生潮蝦的蝦仁，體型較小殼薄肉嫩，煮後呈通透粉紅，帶有濃郁的東海海洋鮮味。拌以手拆大閘蟹的蟹黃，鮮上加鮮。席前現刨意大利當季白松露，松露香氣天然馥郁，更添奢華滋味。 避風塘魚羊鮮 席上眾人大愛，結合寧波紅燒風味與粵式避風塘做法，將寧夏灘羊與鯽魚同燜，再把魚肉炒成魚鬆，加入調味香料與羊排同炒。炸蒜魚鬆粒粒乾香，羊肉外層焦脆，連著脂肪的羊肉特別嫩滑，羊羶輕微易入口，怕羊羶的編者也離奇吃得暢快。

金湯北海公肚燜蘿蔔 用上優質五頭雄性海魚魚肚，飽滿厚潤膠質自然，南瓜雞湯極級鮮甜，搭配燜得腍透入味的山東蘿蔔是平衡的組合。 風鴨玉蘭片燉芋艿 風乾灘塗野鴨肉味濃厚，鹹度溫和不死鹹，與寧波人愛吃的筍乾、芋艿以大陶鍋煨燉，席前再分配給客人，保持溫熱。湯頭清澈而肉香十足，芋艿清雅綿糯。 兒菜焅年糕 寧波樸實家常菜以四川抱子兒菜與寧波手打年糕同焅，花花形狀的年糕片軟糯帶米香。

梭子蟹農家焗飯 蟹身煎燜取蟹汁，蟹腳拆肉與米同炒，並加入馬鈴薯、芸豆、鹹肉焗煮，飯粒吸收蟹鮮，暖胃豐足。 甜品冬日四君子 即九年百合、雞頭米、乾蓮子與龍筋，取自鱘魚脊骨中的龍筋質感輕柔；雞頭米彈糯，甜品清潤不太甜。 中國六大茶山 景邁山茶葉 甬府更為立冬宴度身訂造專屬餐茶搭配，精選中國六大茶山之一、雲南省普洱市景邁山出產的茶葉，茶湯茶韻優雅芬芳，茶質細緻順滑，喝一口就細味出是好茶，有的更加入新會陳皮帶出陳香，與菜餚完美配對。

甬府(香港) 地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈2號舖地下及1樓 電話：2881 7899 ／WhatsApp 5573 0202 營業時間：下午12時至3時；晚上6時至11時 「立冬宴」菜單收費： (四位起) 每位$2,888+ 10%，即日至12月8日供應，餐茶搭配每位$398 + 10% 官網