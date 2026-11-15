聖誕好去處2026｜今個聖誕碳水自由麵包市集+酸種麵包派對登場 匯聚50+人氣名店 限定臘味酸種/韓國大熱麻糬芝士蛋糕

麵包控盡情尖叫吧！南豐紗廠、AIRSIDE與「Little Miss Market 集不甩市集」聯手打造「碳水自由市集」，以「今個聖誕碳水自由！」為主題，邀請超過50間城中人氣麵包店，帶來多款麵包、貝果、酸種麵包、精緻甜點及創意小食，當中更包括市集限定甜點。加上南豐紗廠限定的「酸種麵包派對」，絕對是麵包的碳水自由盛宴。

雲集50+名店 限定趣怪「廣式臘味酸種」 活動將分別於南豐紗廠和AIRSIDE舉辦，合共雲集共50多間人氣烘焙店，包括主打明太子的Taste+、立志將港式麵包發揚光大的四喜麵包西餅／SAY HEY BAKERY和人氣排隊小店小小烘焙等。多個品牌同時推出市集限定，Lala Bakery以港人熟悉的臘味入餡，結合自家酸種麵包，打造「廣式臘味酸種」；Cake Back帶來韓國大熱的麻糬包芝士蛋糕，推出「麻糬藍莓巴斯克芝士蛋糕」；小小烘焙聯手mamegumo炮製「豆腐Canelé Danish」，以香濃軟滑的豆腐花融入Canelé Danish，讓人一試難忘。

聖誕限定意式Panettone/德式Stollen 聖誕臨近， 市集帶來多款節日限定產品。Dough Concept 將帶來經典意大利聖誕麵包 Panettone Milanese；Snap Bakery推出德國傳統聖誕包 Stollen；Le Rêve Pâtisserie將會發售法式傳統節日甜品「國王批」，增添甜蜜回憶。

一日限定酸種麵包派對 試盡5大人氣店 全港首個「酸種麵包派對」登場！活動齊集5大人氣酸種麵包品牌，包括來自長洲的「哨牙刀」、梅窩的Village Bakery、House of Sourdough、四喜麵包西餅及小小烘焙，一次過品嘗不同風格的酸種麵包。知名烘焙教室Panda Zoe的專業烘焙師亦會現身，帶領參加者認識天然酵母種的培養秘訣與發酵原理，了解酸種麵包的美味秘訣。最後，參加者更可帶走麵包禮物袋，內含總重量達 1.5 公斤的5 款酸種麵包，不妨帶回家慢慢享受。

「今個聖誕碳水自由」麵包市集 南豐紗廠 AIRSIDE 日期： 2026年11月27日至29日（星期五至星期日） 2026年12月4日至6日（星期五至星期日） 時間： 中午12時至下午6時 中午12時至下午6時 地點： 南豐紗廠六廠一樓 AIRSIDE 三樓及四樓 南豐紗廠「酸種麵包派對」 日期： 2026年11月28日（星期六） 時間： 中午12時 – 下午1時30分 / 下午3時30分 – 下午5時 地點： 南豐紗廠四廠中庭 入場： 每人港幣250元 包括： - 專業烘焙師分享會 - 現場細味品嚐體驗 - 5 款共1.5 公斤重量級酸種麵包禮物袋