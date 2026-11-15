網上熱話｜日本同事英文Email加1字以表禮貌 網民肉緊讚：卡娃姨呢！

不同地方的語言總會帶有不同文化和意思，例如日韓語中有分敬語、非敬語等，在面對不同對象時會有相應的說法。以為平時用英文寫電郵只需用字禮貌就夠？有網民就分享同公司的日本同事雖然全英文寫電郵，但當中就出現1個日式英文字，目的僅為雙重表示禮貌，引來網民紛紛留言讚Kawaii！

日本同事加日式英文字以表禮貌 不少公司習慣以英文撰寫電郵，而英文與日、韓語等有嚴謹講究敬語及非敬語不同，基本上只需按照公司文化和收件人的關係，選擇合適用語即可。不過，近日有網民分享公司一名日本同事寫電郵的方式，雖然這位日本同事以全英文寫內容，但就堅持加1個日式英文字以表禮貌，令全句變成「Below is what I know by now desu!」

另一日式英文字更常見 據悉，日文中「desu」（です） 是最基礎且高頻出現的敬語助動詞，常用以表示禮貌與敬意，將句尾修飾得更加客氣、有禮貌。而除了「desu」，有網民亦表示日本同事會堅持在同事名字後加上「san」，例如Peter變Peter san，屬於最常見的尊稱接尾詞，相當於中文的先生、小姐、女士等。

網民肉緊讚：卡娃姨呢！ 日本同事為了展示禮貌，不惜將英文與日式英語結合的行為獲網民大讚可愛，有網民表示「我同日本人send email都會講dear xxx san，我路過見到佢哋前面啲email exchange都講咩咩san，於是我決定一鍵跟機，開始叫佢哋咩咩san」、「我公司一樣，好多noted desu」。除了日本同事，有網民就分享「跟泰國同事Teams和Email他們總會在句尾加一個『ka』一樣」，雙方尊重並配合的確夠晒卡娃姨呢！