LUSH港澳限定 大熊貓汽泡彈+翠竹泡泡浴芭 融入在地文化療癒沐浴時光

提起大熊貓，大家會第一時間想到牠們呆萌的樣子，還是在吃竹子時的饞嘴模樣？個人護理品牌 LUSH 將大熊貓及其最愛的竹子化身為沐浴產品，推出香港及澳門限定的「大熊貓汽泡彈」與「清新竹子泡泡浴芭」，將這個港澳標誌性「吉祥物」融入日常沐浴時光，療癒大家身心靈！

LUSH 大中華區總監親身參與設計

大熊貓棲息於深山竹林，是源自大自然的治癒系代表。牠們黑白相間的討喜外貌、溫和習性與悠然自得的慢調生活深受全球喜愛，宛如自帶療癒魔法，溫柔提醒着我們在繁忙生活中放慢步調，重新找回與大自然共處的平靜連結。

LUSH大中華區總監Miranda Cheung更親身參與「大熊貓汽泡彈」與「清新竹子泡泡浴芭」的設計。Miranda分享，大熊貓近年尤受全球喜愛，更一直是香港、澳門，以至整個華人社會的重要文化象徵。「無論是本地人的生活日常，還是各地遊客的旅程，我們都希望以一系列地區限定產品，為其添上難忘趣味，並鼓勵大家在探索和收藏產品的過程中，與當地文化建立更深厚的連結。」