半島精品店$68歎士多啤梨抹茶拿鐵！ 3款限定特調登場/精選禮盒+ Anya Hindmarch聯乘系列回歸(有片)

半島精品店$68歎士多啤梨抹茶拿鐵！ 3款限定特調登場/精選禮盒+ Anya Hindmarch聯乘系列回歸

早前半島精品店與咖啡廳推出的抹茶拿鐵在Threads及各大社交平台掀起熱烈討論，不少網民大讚以親民價錢便能歎到五星級酒店茶飲。臨近聖誕，半島精品店宣布人氣抹茶拿鐵載譽歸來，順勢推出季節限定「士多啤梨抹茶拿鐵」，僅需$68即可外賣帶走茶飲，同場加映2款冬日限定特調、全新「聖誕奇緣 始於半島」節日禮品系列，以及萬眾期待的The Peninsula x Anya Hindmarch聯乘系列，無論是相約閨蜜打卡還是選購聖誕禮物同樣吸引！

$68歎聖誕限定士多啤梨抹茶拿鐵 半島地庫咖啡店的招牌抹茶拿鐵選用優質抹茶粉沖調，茶香濃郁回甘、奶香幼滑，早前憑藉高性價比在網上爆紅。今次推出升級版「凍士多啤梨抹茶拿鐵」，外賣只需$68，杯底特別加入香甜士多啤梨果醬，紅綠漸層賣相極具節日氣氛，拌勻後甜蜜果香與醇厚茶韻融合。同場更帶來另外2款季節限定特調，包括選用法國70%黑朱古力配搭絲滑開心果奶蓋及開心果醬的「凍開心果朱古力」、鋪滿細膩馬斯卡彭芝士奶蓋並伴以意大利手指餅的「提拉米蘇拿鐵」，每一款都充滿冬日氛圍感。

2026半島節日系列禮盒登場 半島精品店今年亦呈獻「聖誕奇緣 始於半島」2026節日系列，靈感源自半島酒店標誌性的聖誕亮燈儀式，團隊將這份迷人意境幻化成一系列手工朱古力、聖誕倒數日曆、匠製節日美點及豐盛禮物籃。當中華麗聖誕樹造型的節日倒數日曆內藏25天驚喜朱古力及精選美點，讓期待隨著聖誕臨近層層揭曉。每款佳作均嚴選優質食材悉心製作，展現半島一貫的細膩工藝與優雅品味，無論與摯愛分享還是送贈重要的人都盡顯體面。

Anya Hindmarch聯乘載譽歸來 必入手East-West袋型 每次推出均火速售罄的The Peninsula x Anya Hindmarch聯乘系列，今年亦正式載譽歸來。今季設計特別從半島遍布全球的標誌性目的地汲取靈感，以時下大熱的全新East-West橫向袋型重新演繹備受喜愛的經典設計，線條更顯俐落時尚。袋款更配搭充滿玩味巧思的特色吊飾，為冬日造型增添鮮明個性，亦讓每一次出行更添樂趣，成為別具風格的佳節送禮之選。由於聯乘系列屬限量發售，極具珍藏價值，有興趣入手的朋友記得把握機會前往半島精品店選購！

半島精品店與咖啡廳 地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場 營業時間：10:00 - 19:00

Anya Hindmarch聯乘載譽歸來