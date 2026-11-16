拆解唐滌生《帝女花》魅力 愛麗絲劇場實驗室辦粵劇文化對談 李薇婷博士與陳恆輝導演跨界對談

「落花滿天蔽月光，借一杯附薦鳳台上。」這句家傳戶曉的《帝女花》香夭唱詞，不但是香港人的集體回憶，更是粵劇鬼才唐滌生筆下的不朽經典。本地劇團「愛麗絲劇場實驗室」(Alice Theatre Laboratory)，探索傳統戲曲與當代文化的連結，將於11月28日舉辦《戲曲 — 粵劇 × 唐滌生 × 香港流行文化》專題交流活動，請來文化學者李薇婷博士，與劇團藝術總監陳恆輝導演展開深度對談。 廿載筆耕逾 400 部經典

唐滌生是粵劇史上極具代表性的編劇家，藝術成就斐然。他於1938年發表首部粵劇作品《江城解語花》，正式踏上編劇之路。在短短二十年的創作生涯中，展現出驚人創作力，共寫下逾400部粵劇劇本。1956年，粵劇名伶任劍輝與白雪仙成立「仙鳳鳴劇團」，唐滌生獲邀擔任駐團編劇，期間創作出《帝女花》、《紫釵記》及《再世紅梅記》等傳世名作。他善於在傳統戲曲的框架中注入創新元素，詞藻華美且情感細膩，為香港粵劇發展奠下深厚基礎。

剖析戲曲與香港流行文化脈絡

是次講座打破傳統學術框架，以輕鬆對談形式進行。主講嘉賓李薇婷博士為香港文學及文化學者、評論家，師從著名學者黃念欣教授，於香港中文大學取得中國語言及文學哲學博士學位。她曾任文學雜誌《字花》編輯，現為中大文化及宗教研究系講師，對香港流行文化與文學有著敏銳洞察。陳恆輝曾多次榮獲「香港舞台劇獎最佳導演」及「香港小劇場獎最佳導演」，擅長以實驗性手法演繹經典文本。屆時，兩位分別來自文化研究與當代劇場領域的專家，將從不同視角切入，剖析唐滌生的劇作如何跨越時代，與香港流行文化產生千絲萬縷的化學作用。

會員專屬免費體驗

是次活動為愛麗絲劇場實驗室「Wonderland」會員限定活動，名額有限，費用全免。有興趣參與的公眾，只需繳交$150年費申請成為會員，即可免費報名參加是次講座，更可享有2026及2027年度多項會員專屬藝文活動的優先參與資格。 《戲曲 — 粵劇 × 唐滌生 × 香港流行文化》講座詳情： 日期： 11月28日(星期六)下午2時至4時 地點：九龍新蒲崗大有街31號21樓4室 愛麗絲劇場實驗室 講者：李薇婷博士(香港中文大學文化及宗教研究系講師) 主持：陳恆輝導演(愛麗絲劇場實驗室藝術總監)

費用：愛麗絲劇場實驗室會員全免 報名：愛麗絲劇場實驗室 查詢：9544 3653( WhatsApp)