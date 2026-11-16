香港中樂團廣州星海音樂廳獻演《紅樓夢》世界首演 閻惠昌執棒轟動羊城 11月21日移師香港文化中心

為深化粵港澳大灣區文化交流，香港中樂團日前與廣州星海音樂廳攜手呈獻《大師神韻——香港中樂團經典國風》音樂會。作為「粵港澳大灣區文化藝術節」重點節目，演出當晚座無虛席，樂團在全場雷動般的掌聲與喝彩聲中多次返場謝幕，完場後不少樂迷仍駐足廳內久久不願散去。樂團緊接更走進廣州二沙島戶外舞台，為當地市民帶來高質素的中樂體驗。 《紅樓夢》隨想曲世界首演 11月6日晚的音樂會，獲香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處支持，由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌執棒，聯同國際著名大提琴家李垂誼、青年笛簫演奏家王俊侃，以及皮弦胡、鼓板懷演奏家王坤同台演出。當晚演出亮點是由王立平作曲、黃學揚及李垂誼編曲的《王立平之紅樓夢大提琴隨想曲》中樂版世界首演，大提琴與傳統中樂交織出淒美動人的紅樓夢境。

布郎鼓互動引爆全場氣氛 音樂會尾聲，樂團演奏《娛樂升平》及《威廉．泰爾》序曲選段，以澎湃節奏營造出賽馬場上的緊張氣氛。閻惠昌更帶領樂團與全場觀眾一同敲響手中的「布郎鼓」，合奏《鼓樂澎湃 VII.2023》，台上台下打成一片，把現場氣氛推向最高峰，更展現灣區文藝交流的蓬勃活力。

閻惠昌讚廣州樂迷熱情

演出大獲成功，星海音樂廳主任王冬雲表示，與香港中樂團已建立長期戰略合作，並邀請閻惠昌明年再度親臨執棒。閻惠昌教授亦直言非常喜愛廣州樂迷，並席即答謝廣州樂迷支持，並說：「每次踏上星海音樂廳的舞台，我們都能深切感受到廣州觀眾對中國傳統音樂與創新作品的由衷熱愛與高度共鳴，我非常喜愛廣州的樂迷朋友，大家熱烈的掌聲，永遠是樂團全力以赴的最大動力。」這場精彩絕倫的《大師神韻》音樂會，將於11月21日移師香港文化中心音樂廳上演，讓香港樂迷親身感受大師風彩。

創新演繹宮崎駿動畫組曲

除了殿堂級音樂廳演出，香港中樂團笙小組亦獲邀參與「2026二沙島戶外音樂季」，在綠意盎然的草地舞台帶來《「笙」樂飄飄》音樂會。繼今年3月召集1,230名海內外樂手刷新健力士世界紀錄後，笙小組是次以輕鬆互動形式，創新演繹《宮崎駿動畫組曲》及《夜夜欠笙歌》等曲目，拉近傳統中樂與公眾的距離，進一步推動穗港文旅融合發展。 《大師神韻》音樂會香港站詳情： 日期：11月21日(晚上8時) 地點：香港文化中心音樂廳