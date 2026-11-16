機票優惠︱香港快運65+老友記限定優惠回歸 票價低至$65！20+亞洲航點 台北/沖繩/曼谷

各位老友記們注意！香港快運航空再度推出「65+老友記限定優惠」，年滿65歲的香港及澳門居民可限時以單程票價低至$65，前往20多個亞洲航點。有興趣計劃短途快閃旅行、春季出遊，記得不要錯過。

20個亞洲航點 台北沖繩曼谷同享優惠

今次優惠涵蓋沖繩、廣島、高松、名古屋、大邱、濟州、曼谷、台北、台中、高雄等20多個航點。

航點 「經濟飛」單程票價低至 （包括一件隨身物品及 一件登機行李） 北京（大興）、無錫、常州、寧波、義烏、合肥、檳城、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島 $65 沖繩、廣島、高松、名古屋、大邱、濟州、曼谷 $165

凡年滿65歲或以上的香港及澳門居民須於2026年11月16日上午10時至11月19日晚上11時45分期間，透過香港快運指定優惠訂購專頁預訂機票，出發日期則為2026年11月29日至2027年6月30日。優惠不設訂購次數上限，名額有限，先到先得。未滿65歲同行親友須另行購票。