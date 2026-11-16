Market Place聯乘Noodoll推7款限定精品 必搶薯仔掛飾盲盒　$48起換購

Market Place今個冬日聯乘英國人氣品牌Noodoll，推出「冬日滋聚」限定換購活動，將港人熟悉的火鍋食材及節日美食融入人氣角色Ricespud（薯仔）的造型，推出7款獨家精品，當中包括4款造型的薯仔掛飾盲盒、連帽毛毯、頸枕及醬油碟套裝等。由11月20日起至2027年1月7日，於Market Place及3hreesixty全線分店消費滿$80，即可加錢換購，最低$48起。yuu會員則可於11月13日至19日經APP率先預購。
7款Noodoll限定精品 薯仔化身和牛、白蘿蔔及海膽丸
來自英國倫敦的Noodoll，由台灣設計師王怡穎創立，品牌以亞洲飲食文化為靈感，創作出一系列造型趣緻的角色，當中最具人氣的Ricespud薯仔，憑圓滾滾的身形、三撮頭髮及呆萌表情吸引大批粉絲。
今次聯乘系列就將薯仔變成多款港式火鍋及派對美食，包括和牛、白蘿蔔、海膽丸、香檳及金菇肥牛卷等造型。7款精品當中，最受收藏迷留意的相信是限量薯仔掛飾盲盒，另外還有薯仔帆布袋、醬油碟套裝、食物夾、連帽毛毯及二合一頸枕，將角色造型融入日常用品。
薯仔掛飾盲盒4款造型 消費滿$80加$68換購
今次盲盒共有4款限定造型，包括海膽丸薯仔、白蘿蔔薯仔、和牛薯仔及香檳薯仔，採用毛絨設計，粉絲可以逐款收藏。換購方法如下：
門市消費滿$80，加$68換購
以3,000 yuu積分加$78換購
以18,000 yuu積分免費換領
標準價：$248
另外，於Market Place網店購物滿$500，更可加$272換購4款盲盒珍藏套裝，一次過集齊全套造型，套裝標準價為$992。
其餘6款精品換購價一覽
除了盲盒，今次系列還有多款生活用品，部分以火鍋食材為造型，亦有適合冬日留在家中使用的毛毯及外出旅行用的頸枕。
薯仔帆布袋
採用帆布材質，袋身印有薯仔角色圖案，大容量設計可收納日常隨身物品，外出購物或日常使用都適合。
門市消費滿$80，加$48換購
以3,000 yuu積分加$58換購
以14,000 yuu積分免費換領
標準價：$148
醬油碟套裝
有兩款組合可選，分別是薯仔及牛丸薯仔，以及雞仔薯仔及粟米薯仔，為火鍋餐桌增添趣味。
門市消費滿$80，加$48換購
以3,000 yuu積分加$58換購
以14,000 yuu積分免費換領
標準價：$168
金菇肥牛卷薯仔造型食物夾
將薯仔變成金菇肥牛卷造型，內附4枝金菇造型食物夾，可用來整理零食及食品包裝。
門市消費滿$80，加$78換購
以3,000 yuu積分加$88換購
以20,000 yuu積分免費換領
標準價：$188
薯仔連帽毛毯
毛毯加入薯仔造型連帽設計，適合在家追劇、看書時使用，為冬日窩居增添暖意。
門市消費滿$80，加$88換購
以3,000 yuu積分加$98換購
以22,000 yuu積分免費換領
標準價：$308
二合一生菜薯仔頸枕
外形是生菜造型薯仔，拉開拉鍊後即可變成頸枕，外出旅行或乘搭長途交通工具時都用得上。
門市消費滿$80，加$88換購
以3,000 yuu積分加$98換購
以22,000 yuu積分免費換領
標準價：$328
奧海城Market Place變身Noodoll主題專區 Ricespud現身粉絲見面會
除了換購精品，Market Place奧海城二期分店將開設期間限定Noodoll主題專區，現場有巨型Ricespud擺設，並展出今次聯乘系列及多款Noodoll人氣公仔和周邊商品，粉絲們記得趁機選購。
另外，Ricespud將由11月28日起，連續3個週末到Market Place指定分店舉行粉絲見面會，與粉絲近距離互動及合照。活動地點及時間有待官方公布，詳情可留意Market Place Facebook及Instagram。
Market Place x Noodoll「冬日滋聚」換購詳情
yuu會員APP預購：2026年11月13日至19日
yuu積分換購日期：2026年11月13日至12月31日
門市換購及yuu取貨日期：2026年11月20日至2027年1月7日
換購地點：全線Market Place及3hreesixty分店
換購條件：門市消費滿$80，即可加錢換購指定精品
數量：所有精品數量有限，換完即止