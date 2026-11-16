Market Place聯乘Noodoll推7款限定精品 必搶薯仔掛飾盲盒　$48起換購

Market Place今個冬日聯乘英國人氣品牌Noodoll，推出「冬日滋聚」限定換購活動，將港人熟悉的火鍋食材及節日美食融入人氣角色Ricespud（薯仔）的造型，推出7款獨家精品，當中包括4款造型的薯仔掛飾盲盒、連帽毛毯、頸枕及醬油碟套裝等。由11月20日起至2027年1月7日，於Market Place及3hreesixty全線分店消費滿$80，即可加錢換購，最低$48起。yuu會員則可於11月13日至19日經APP率先預購。

7款Noodoll限定精品 薯仔化身和牛、白蘿蔔及海膽丸

來自英國倫敦的Noodoll，由台灣設計師王怡穎創立，品牌以亞洲飲食文化為靈感，創作出一系列造型趣緻的角色，當中最具人氣的Ricespud薯仔，憑圓滾滾的身形、三撮頭髮及呆萌表情吸引大批粉絲。

今次聯乘系列就將薯仔變成多款港式火鍋及派對美食，包括和牛、白蘿蔔、海膽丸、香檳及金菇肥牛卷等造型。7款精品當中，最受收藏迷留意的相信是限量薯仔掛飾盲盒，另外還有薯仔帆布袋、醬油碟套裝、食物夾、連帽毛毯及二合一頸枕，將角色造型融入日常用品。