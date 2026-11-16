意菜小館TABIÀ首推晚市嚐味菜單 人均$498歎阿爾卑斯山傳統風味四道菜料理(有片)

坐落於中環半山堅道的意大利小酒館TABIÀ，由即日起首次推出全新晚市嚐味菜單，每位只需$498即可品嚐四道菜料理。菜單由意籍主理人Roberto與 Riccardo Trento兄弟親自構思，將多洛米蒂山脈(Dolomite mountains)的傳統家鄉菜與時令意菜結合，即睇詳情。

重現阿爾卑斯家的味道 必試家族秘方牛肋肉雲吞

這份嚐味菜單蘊含深厚情感，是兩兄弟兒時在阿爾卑斯山區與祖母共度盛夏的縮影，細膩勾勒出多洛米蒂山脈的風味，展現意大利傳統與山區邊境多元文化。

四道菜菜單悉心挑選招牌作與時令菜式。前菜方面，食客可選全新大蔥薯仔湯配煙燻意式煙肉，或加$48升級香脆的意式豬面頰肉野菌酥皮盒；亦可挑選招牌意式牛肉他他及配陳年黑醋的清爽水牛芝士沙律。招牌手工意粉更是必食之選，新推的季節限定烤意式糰子配南瓜汁、焦糖洋蔥及羊奶芝士，以及慢煮意式鴨腿肉醬粗管粉配聖馬扎諾番茄及香橙，極具秋冬風味。招牌雲吞亦換上秋冬限定餡料，加$58即可升級牛肋肉醬招牌意大利雲吞(Agnolotti del Plin)。這款北意傳統手工雲吞的「Plin」在方言解作「輕輕一捏」，獨特腰身和摺痕能完美鎖住醬汁，配搭源自兩兄弟家族食譜的慢燉牛肋肉醬，家常又暖胃。